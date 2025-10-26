Welldorf-Güsten bleibt dran – Düren 77 siegt im Topduell

Spannung an der Tabellenspitze der Kreisliga A Düren: Grün-Weiß Welldorf-Güsten bleibt mit einem 2:1-Heimsieg über die SG Nörvenich-Hochkirchen auf Kurs und rückt bis auf drei Punkte an VfVuJ Winden heran. Dahinter setzte sich der FC Düren 77 in einem intensiven Spiel gegen den FC Golzheim durch. Auch Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln und Schwarz-Weiß Düren sammelten wichtige Punkte. So lief Spieltag 9:

Spieltag 8:

Zwischen dem FC Düren 77 und dem BC Oberzier teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Hussein Kmeinasi brachte die Gastgeber nach einer halben Stunde verdient in Führung. Kurz vor der Pause schlug Luca Wantke auf der Gegenseite zurück und traf zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang blieb die Partie umkämpft, aber einen Sieger gab es nicht mehr. Spieltag 9:

SG Nörvenich-Hochkirchen erwischte in Welldorf den besseren Start und ging durch Jan-Niklas Pyka bereits in der 11. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel kam jedoch Grün-Weiß Welldorf-Güsten zum Zug. Jens Westmark traf in der 58. Minute zum Ausgleich, ehe Carl Shogi Pithan zehn Minuten später per Foulelfmeter das Spiel drehte. Die Gäste stemmten sich in der Schlussphase gegen die Niederlage, doch Welldorf-Güsten brachte das 2:1 über die Zeit und sichert sich Rang zwei.

Spieltext Koslar - Wenau

In einem intensiven und temporeichen Spiel behielt der FC Düren 77 knapp die Oberhand. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Thomas Bergstreiser die Gastgeber in Führung. Alexander Hürtgen glich für FC Golzheim aus, ehe Hussein Kmeinasi und Stavros Tsiakiris binnen sieben Minuten auf 3:1 stellten. In der Nachspielzeit traf German Kromm noch zum Anschluss, doch Düren 77 rettete den Sieg über die Zeit und bleibt mit 17 Punkten auf Rang drei – direkt hinter Grün-Weiß Welldorf-Güsten.

Schwarz-Weiß Düren hat seine Serie fortgesetzt und den vierten Saisonsieg gefeiert. Berkay Sisman brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Johannes Breuer für Salingia Barmen ausglich. Nur eine Minute später stellte Abas Rahal den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang kontrollierte Düren das Geschehen, und nach 78 Minuten fiel das 3:1, das den Endstand markierte. Damit schiebt sich das Team von Trainer Muharrem Sekerci auf Platz fünf vor, während Barmen im Tabellenkeller bleibt.

Zwischen der SG Germania Burgwart und dem SC Jülich/SV Hoengen teilten sich beide Teams die Punkte. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte fielen die Tore erst im zweiten Durchgang. Beide Mannschaften erspielten sich Chancen, doch die Defensivreihen standen sicher. Mit dem Unentschieden verharren Burgwart und Jülich im Tabellenmittelfeld und verpassen den Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

JSV Frenz musste sich Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln geschlagen geben. Die Gäste nutzten ihre Chancen effizient: Marvin Germes traf in der 20. Minute zur Führung, Kevin Peters legte zehn Minuten später nach. Frenz kämpfte zwar, blieb offensiv aber ohne Durchschlagskraft. So brachte das Team von Trainer Nando Riccio den Vorsprung sicher über die Zeit und bleibt mit 16 Punkten in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.

Spieltext Lohn - Winden