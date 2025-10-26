 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Düren 77 auf dem Vormarsch.
Düren 77 auf dem Vormarsch. – Foto: Marian Stanienda

Welldorf-Güsten bleibt dran – Düren 77 siegt im Topduell

Kreisliga A Düren: Der FC Düren 77 spielt am Donnerstag gegen den BC Oberzier und am Sonntag gegen den FC Golzheim. So läuft der 9. Spieltag.

Spannung an der Tabellenspitze der Kreisliga A Düren: Grün-Weiß Welldorf-Güsten bleibt mit einem 2:1-Heimsieg über die SG Nörvenich-Hochkirchen auf Kurs und rückt bis auf drei Punkte an VfVuJ Winden heran. Dahinter setzte sich der FC Düren 77 in einem intensiven Spiel gegen den FC Golzheim durch. Auch Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln und Schwarz-Weiß Düren sammelten wichtige Punkte. So lief Spieltag 9:

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Spieltag 8:

Do., 23.10.2025, 19:30 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
1
1
Abpfiff
Zwischen dem FC Düren 77 und dem BC Oberzier teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Hussein Kmeinasi brachte die Gastgeber nach einer halben Stunde verdient in Führung. Kurz vor der Pause schlug Luca Wantke auf der Gegenseite zurück und traf zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang blieb die Partie umkämpft, aber einen Sieger gab es nicht mehr.

Spieltag 9:

Gestern, 18:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
2
1
Abpfiff
SG Nörvenich-Hochkirchen erwischte in Welldorf den besseren Start und ging durch Jan-Niklas Pyka bereits in der 11. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel kam jedoch Grün-Weiß Welldorf-Güsten zum Zug. Jens Westmark traf in der 58. Minute zum Ausgleich, ehe Carl Shogi Pithan zehn Minuten später per Foulelfmeter das Spiel drehte. Die Gäste stemmten sich in der Schlussphase gegen die Niederlage, doch Welldorf-Güsten brachte das 2:1 über die Zeit und sichert sich Rang zwei.

Gestern, 18:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
Abgesagt
Spieltext Koslar - Wenau

Heute, 15:00 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
3
2
Abpfiff

In einem intensiven und temporeichen Spiel behielt der FC Düren 77 knapp die Oberhand. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Thomas Bergstreiser die Gastgeber in Führung. Alexander Hürtgen glich für FC Golzheim aus, ehe Hussein Kmeinasi und Stavros Tsiakiris binnen sieben Minuten auf 3:1 stellten. In der Nachspielzeit traf German Kromm noch zum Anschluss, doch Düren 77 rettete den Sieg über die Zeit und bleibt mit 17 Punkten auf Rang drei – direkt hinter Grün-Weiß Welldorf-Güsten.

Heute, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
3
1
Abpfiff

Schwarz-Weiß Düren hat seine Serie fortgesetzt und den vierten Saisonsieg gefeiert. Berkay Sisman brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Johannes Breuer für Salingia Barmen ausglich. Nur eine Minute später stellte Abas Rahal den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang kontrollierte Düren das Geschehen, und nach 78 Minuten fiel das 3:1, das den Endstand markierte. Damit schiebt sich das Team von Trainer Muharrem Sekerci auf Platz fünf vor, während Barmen im Tabellenkeller bleibt.

Heute, 15:00 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
1
1
Abpfiff

Zwischen der SG Germania Burgwart und dem SC Jülich/SV Hoengen teilten sich beide Teams die Punkte. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte fielen die Tore erst im zweiten Durchgang. Beide Mannschaften erspielten sich Chancen, doch die Defensivreihen standen sicher. Mit dem Unentschieden verharren Burgwart und Jülich im Tabellenmittelfeld und verpassen den Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

Heute, 15:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
0
2
Abpfiff

JSV Frenz musste sich Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln geschlagen geben. Die Gäste nutzten ihre Chancen effizient: Marvin Germes traf in der 20. Minute zur Führung, Kevin Peters legte zehn Minuten später nach. Frenz kämpfte zwar, blieb offensiv aber ohne Durchschlagskraft. So brachte das Team von Trainer Nando Riccio den Vorsprung sicher über die Zeit und bleibt mit 16 Punkten in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.

Heute, 15:00 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
Abgesagt
Spieltext Lohn - Winden

Mi., 04.03.2026, 19:30 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
19:30
Spieltext Oberzier - F´aldenhoven

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

10. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Viktoria Koslar
Sa., 01.11.25 18:00 Uhr Salingia Barmen - FC Düren 77
So., 02.11.25 14:00 Uhr VfVuJ Winden - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 02.11.25 14:30 Uhr FC Golzheim - BC Oberzier
So., 02.11.25 14:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Rhenania Lohn
So., 02.11.25 14:30 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SG Germania Burgwart
So., 02.11.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Schwarz-Weiß Düren
So., 02.11.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - JSV Frenz

11. Spieltag
Sa., 08.11.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 09.11.25 14:30 Uhr JSV Frenz - Borussia Freialdenhoven
So., 09.11.25 14:30 Uhr FC Golzheim - Salingia Barmen
So., 09.11.25 14:30 Uhr SG Germania Burgwart - VfVuJ Winden
So., 09.11.25 14:30 Uhr Rhenania Lohn - Jugendsport Wenau
So., 09.11.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Viktoria Koslar
So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - SC Jülich/SV Hoengen
So., 09.11.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Nörvenich-Hochkirchen

