Welke-Pflichtspiel-Debüt geglückt: Elstorf im Bezirkspokal souverän

Der TSV Elstorf hat die Qualifikationsrunde im Bezirkspokal souverän für sich entschieden. Im Auswärtsspiel beim TuS Eversen/Sülze riefen die Kicker von der Schützenstraße eine souveräne Vorstellung ab. Für Trainer Michel Welke und zahlreiche Spieler war es das Debüt für den TSV, der ärgste Ligakonkurrent zählte zum Publikum in Bergen.

Das Wochenende nutzten die Elstorfer, um an der Schützenstraße ein Trainingslager einzulegen - am Samstag schaute sich der TSV außerdem gemeinsam das Testspiel der SV Drochtersen/Assel gegen Bundesligist FC St. Pauli (1:0) an.

Dass die Grün-Weißen zu den Meisterschaftsanwärtern in ihrer Bezirksliga-Staffel zählen, stellten sie in ihrem ersten Pflichtspiel direkt unter Beweis. Timo von Reith (12.) und Philipp Wolfram (19.) brachten die Gäste schnell auf die Siegerstraße, vor der Pause nickte Christopher Schulze noch eine Lancker-Flanke ein (39.) und Paul Lukas Lochner vollstreckte per Direktabnahme flach ins Eck (44.).