Welcome back: Rekordspieler kehrt zurück

„Joe bringt das vollständige Profil mit, das wir für diese Schlüsselposition gesucht haben“, erklärt Welling. „Er kennt die Abläufe im Profifußball ebenso wie die Entwicklungswege im Nachwuchs, versteht die Bedürfnisse von Trainern und Spielern gleichermaßen und verfügt über ein belastbares Netzwerk – national wie international.“

Nach seinem Karriereende 2008 hatte Enochs verschiedene Funktionen beim VfL übernommen, bevor er 2017 in einer sportlichen Krise freigestellt wurde. In den Folgejahren arbeitete er als Cheftrainer beim FSV Zwickau und Jahn Regensburg. In Regensburg gelang ihm der direkte Wiederaufstieg in die 2. Liga, ehe sich der Verein im Herbst 2024 von ihm trennte.