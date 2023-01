Welcome back - Marco Zulauf kehrt im Sommer zum TSV Lengfeld zurück

Er hütet in Zukunft das Tor der aktiven Fußballer und macht damit den Schafbuckel zu einem echten Heimspiel: Der Lengfelder Marco Zulauf (33 Jahre) kehrt nach 10 Jahren Spielzeit bei der SG Ueberau in seinen Heimatverein zurück. In Ueberau war er einer der Garanten, die der SG zum Aufstieg in die Kreisoberliga Dieburg/ Odenwald verhalfen.

Der TSV Lengfeld freut sich außerordentlich, dass mit Marco ein gestandener, zuverlässiger und starker Torhüter für den Sommer verpflichtet werden konnte. Neben seinen Torhüterqualitäten zeichnet sich Marco durch seine familiäre und engagierte Art aus und passt somit bestens in das Lengfelder Mannschaftsgefüge.