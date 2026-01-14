Welcome Back – Jegors Kiuskins zurück beim BSV Verlinkte Inhalte Hürtürkel

Berlin, 14. Januar 2026 – Mit Jegors Kiuskins (20) kommt ein junges, bereits bekanntes Gesicht zurück an den Columbiadamm und trägt zukünftig wieder das Rot-Weiße Trikot. Die Winter-Wechselperiode ist kurz und herausfordernd – und lässt nicht viel Zeit zum Handeln. Insbesondere mit dem ausgegebenen Ziel – dem Klassenerhalt – gilt es beim BSV Hürtürkel, keine Zeit zu verlieren.

Ein vielversprechendes Talent aus Lettland Jegors Kiuskins ist ein junger Spieler, der in seiner Heimat beim Rigas FS ausgebildet wurde. Vor zwei Jahren zog es ihn aus privaten Gründen nach Berlin. Nach seiner Eingewöhnungszeit in Berlin trat er dem BSV Hürtürkel vor einem Jahr das erste Mal bei und schaffte es bereits, in der Rückrunde der vergangenen Saison Fuß zu fassen. Die durchaus guten Leistungen motivierten ihn im Sommer, eine neue Herausforderung zu suchen und er wurde vom eine Klasse höher spielenden TSV Mariendorf verpflichtet. Persönliche Umstände beendeten dieses Kapitel jedoch schon wieder sehr zeitnah, sodass es lediglich bei einem Einsatz im Pokal gegen den Oberligisten Berliner AK blieb.