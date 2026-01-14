Welcome Back – Jegors Kiuskins zurück beim BSV

Berlin, 14. Januar 2026 – Mit Jegors Kiuskins (20) kommt ein junges, bereits bekanntes Gesicht zurück an den Columbiadamm und trägt zukünftig wieder das Rot-Weiße Trikot.
Die Winter-Wechselperiode ist kurz und herausfordernd – und lässt nicht viel Zeit zum Handeln. Insbesondere mit dem ausgegebenen Ziel – dem Klassenerhalt – gilt es beim BSV Hürtürkel, keine Zeit zu verlieren.
Jegors Kiuskins ist ein junger Spieler, der in seiner Heimat beim Rigas FS ausgebildet wurde. Vor zwei Jahren zog es ihn aus privaten Gründen nach Berlin. Nach seiner Eingewöhnungszeit in Berlin trat er dem BSV Hürtürkel vor einem Jahr das erste Mal bei und schaffte es bereits, in der Rückrunde der vergangenen Saison Fuß zu fassen.
Die durchaus guten Leistungen motivierten ihn im Sommer, eine neue Herausforderung zu suchen und er wurde vom eine Klasse höher spielenden TSV Mariendorf verpflichtet. Persönliche Umstände beendeten dieses Kapitel jedoch schon wieder sehr zeitnah, sodass es lediglich bei einem Einsatz im Pokal gegen den Oberligisten Berliner AK blieb.
Letztendlich entschied sich Jegors wieder dafür, zum BSV Hürtürkel zurückkehren zu wollen, sodass der Linksfuß nunmehr zum zweiten Mal als Zugang präsentiert werden kann.
René Ronneberger zur Rückkehr des talentierten Spielers:
„Jegors ist ein junger, dynamischer Spieler, der sicherlich einiges an Entwicklungspotenzial mitbringt. Ich freue mich hier insbesondere, weil wir mit ihm einen Spieler präsentieren können, der zum einen jung und talentiert ist und zum anderen den eingeschlagenen Weg der gewünschten Diversität in der Kaderzusammensetzung repräsentiert. Es ist unsere Pflicht, vielmehr die Pflicht des Teams, Jungs wie Jegors gut zu integrieren. Wenn er das umsetzt, was er in Ansätzen schon gezeigt hat und bereit ist von den Erfahrenen zu lernen, werden wir Freude an ihm haben." – René Ronneberger
Der BSV Hürtürkel heißt Jegors Kiuskins herzlich willkommen zurück am Columbiadamm und wünscht ihm viel Erfolg und vor allem Gesundheit für die Rückrunde!