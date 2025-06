Welches waren die am besten besuchten Spiele der Saison?

Ende letzter Woche gab die FLF die Zuschauerzahlen der Barrage-Spiele bekannt. 14.978 Fans waren insgesamt bei allen Entscheidungsspielen der Frauen und Männer anwesend, was einen Schnitt von 1.248 Personen pro Partie macht. Das bestbesuchte Relegationsspiel war das zwischen Wiltz und Canach in Ettelbrück, wo alleine 2.570 Zuschauer zugegen waren.

FuPa hat die Partien mit den meisten Zuschauern der Saison im luxemburgischen Vereinsfußball hier unten aufgelistet. In der BGL Ligue zog das Duell Differdingen – Düdelingen mit 2.105 Fans die meisten Besucher an, wenige mehr als das Differdinger Derby (2.023). In der BGL Ligue ist der FCD der Verein mit dem höchsten Fanaufkommen, 916 Zuschauer besuchten die Spiele des Double-Gewinners im Schnitt.