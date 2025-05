Welches Team trumpft im Kampf um die Vizemeisterschaft auf?

– Foto: Bernd Pflughöft

Die Landesklasse Ost geht in die heiße Phase. Vor dem 28. Spieltag steht zwar mit der SG Großziethen der Meister bereits fest, doch dahinter tobt ein Dreikampf um den Rang zwei. Der Teltower FV 1913, MTV Wünsdorf 1910 und SG Schulzendorf 1931 trennen lediglich ein Punkt. Auch der FV Blau-Weiß 90 Briesen ist nach seinem jüngsten 4:1-Erfolg wieder in Schlagdistanz. Im Tabellenkeller sind Niederlehme und Müllrose bereits abgestiegen.

Schöneiche empfängt den Breesener SV. Nach dem deutlichen 0:3 beim MSV Zossen 07 steht Germania unter Zugzwang, zumal der Auftritt in der Vorwoche keine offensive Durchschlagskraft offenbarte. Besser lief es zuletzt für Guben Nord bei der 0:3-Niederlage beim FSV Admira 2016 auch nicht. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden. Damals hatte Adam Moczulski in der 67. Minute die Führung erzielt, ehe Jens Rocho in letzter Minute ausglich. Die Konstanz wird für beide entscheidend sein, um sich im unteren Mittelfeld zu behaupten. ---

Briesen steht nach dem 4:1-Heimsieg gegen Müllrose mit 52 Punkten auf Rang fünf und ist zurück im Rennen um die Spitzenplätze. Jonas Noske schnürte dabei einen Doppelpack in der 30. und 35. Minute. Auch Toni Moritz und Wojciech Stanislaw Zieniewicz trugen sich in die Torschützenliste ein. Admira konnte sein Heimspiel gegen Guben Nord mit 3:0 gewinnen, wobei Max Gründemann in der 22. Minute, Christian Boock (66.) und Andre Hönow (70.) trafen. Das Hinspiel endete 1:1: Jacob Naskrenski traf in der 72. Minute zur Briesener Führung, die Daniel Kemnitz nur drei Minuten später egalisierte. Nun geht es für beide Teams darum, weitere Punkte einzusammeln. ---

Markendorf tritt mit Rückenwind aus dem 2:0-Auswärtssieg bei Dynamo Eisenhüttenstadt an. Matchwinner war Justin Rusko mit Treffern in der 18. und 44. Minute. Zossen feierte einen überzeugenden 3:0-Heimerfolg gegen Schöneiche, bei dem Yahya Ben Nasseur mit einem lupenreinen Hattrick in der 62., 67. und 75. Minute glänzte. Im Hinspiel setzte sich Zossen mit 3:1 durch, auch damals war Ben Nasseur doppelt erfolgreich. Auf dem Papier ist Markendorf nun leicht favorisiert, zumal ein Sieg den Abstand zu Rang fünf verkürzen könnte. ---

Wünsdorf drehte zuletzt einen Rückstand gegen Niederlehme und gewann auswärts mit 3:2. Nach einem Eigentor von Jürgen Ivanenko (28.) und seinem späteren Siegtreffer in der 77. Minute sicherte sich der MTV wichtige Punkte. Bestensee schlug sich bei der 3:5-Niederlage gegen Großziethen wacker, konnte aber eine frühe Führung des Meisters nicht mehr kompensieren. Lukas Seibt (31., 81.) und Gustav Lemke (86.) sorgten für Ergebniskosmetik. Im Hinspiel trennten sich beide Teams in einem turbulenten Spiel 3:3 – dabei führte Bestensee bereits mit 3:0. Ein Sieg für Wünsdorf könnte sie auf Rang zwei katapultieren. ---

Schulzendorf musste sich im Spitzenspiel gegen Teltow mit einem 1:1 begnügen. Bennett-Maurice Beuster traf in der 73. Minute zum Ausgleich. Niederlehme lieferte gegen Wünsdorf ein leidenschaftliches Spiel, verlor aber nach zwischenzeitlicher Führung mit 2:3. Im Hinspiel hatte Schulzendorf mit 2:1 gewonnen, Anton Zschinschky erzielte damals in der 84. Minute das entscheidende Tor. Für Schulzendorf geht es weiter um Platz zwei – während Niederlehme als Absteiger feststeht. ---

Königs Wusterhausen kassierte zuletzt eine bittere 0:4-Niederlage in Dahlewitz, blieb dabei ohne Durchschlagskraft. Teltow musste sich im Spitzenspiel in Schulzendorf mit einem 1:1 begnügen – Florian Adam hatte die Führung in der 54. Minute erzielt. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit: Mit 4:0 siegte Teltow, Joel Bahner traf dabei dreimal. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre in der aktuellen Konstellation eine Enttäuschung für die Gäste, die den zweiten Tabellenplatz verteidigen wollen. ---

Absteiger Müllrose geht mit 24 Niederlagen aus 27 Spielen ins Heimspiel. Beim 1:4 in Briesen traf Robert Fischer in der 50. Minute zum Ehrentreffer. Dahlewitz zeigte sich dagegen in bestechender Form und feierte ein deutliches 4:0 gegen Königs Wusterhausen. Bereits nach 17 Minuten stand es 3:0, Lukas Knochel erhöhte per Strafstoß in der 45. Minute. Das Hinspiel war mit 3:0 für Dahlewitz gewertet worden. ---

