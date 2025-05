Welches Team patzt im Dreikampf um die Tabellenspitze?

Beide Teams mussten zuletzt Niederlagen einstecken. Schöneiche unterlag in Teltow deutlich mit 0:5, wobei Joel Bahner mit einem Hattrick glänzte. Niederlehme verlor mit 3:5 gegen Guben Nord, trotz eines Doppelpacks von Thomas Zupp und eines Treffers von Marcel Griepentrog. Im Hinspiel behielt Schöneiche mit 2:0 die Oberhand – Nico Crusius und Antonio Schulze trafen. Nun treffen zwei der formschwächeren Mannschaften der Liga aufeinander. Beide wollen dringend punkten, um den Anschluss an das untere Mittelfeld nicht zu verlieren.

Eintracht Königs Wusterhausen überraschte zuletzt mit einem deutlichen 3:0 gegen Schulzendorf. Björn Beutke traf doppelt, Lennard Kipker stellte den Endstand her. Auch die Admira überzeugte mit einem 2:1-Sieg gegen Eisenhüttenstadt – Maurice Etienne Fischer und Andre Hönow trafen noch vor der Pause. Im Hinspiel hatte Eintracht mit 3:1 in der Fremde die Nase vorn. Nico Engelage war damals mit einem Doppelpack entscheidend. Beide Teams trennen nur einen Punkt – ein ausgeglichenes Duell ist zu erwarten.

Schulzendorf verlor überraschend mit 0:3 in Königs Wusterhausen. Dies war ein Rückschlag im Aufstiegskampf. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht Müllrose zählt für die Gastgeber nur ein Sieg. Im Hinspiel fegte Schulzendorf Müllrose mit 8:0 vom Platz. Steven Ewaldt (drei Tore), Leon Petrofsky (zwei Tore) und Jorven Hanke per Elfmeter waren die prägenden Figuren. Müllrose blieb vergangene Woche beim 0:4 gegen Wünsdorf chancenlos.

Nach dem spektakulären 5:3-Erfolg in Niederlehme will Guben Nord den Rückenwind mitnehmen. Erik Brose traf dabei doppelt, auch Louis Kalinke, Luca Bäcker und Adam Moczulski waren erfolgreich. Bestensee musste sich Zossen mit 1:3 geschlagen geben – das zwischenzeitliche 1:0 durch Gustav Lemke reichte nicht. Im Hinspiel siegte Bestensee mit 2:0 durch zwei Treffer von Gustav Lemke. Für beide Teams geht es um wichtige Zähler im engen Mittelfeld.

Markendorf kam zuletzt mit 2:5 in Dahlewitz unter die Räder – trotz eines Elfmetertors von Bartosz Donigiewicz und eines weiteren Treffers von Raul Michael Gambashidze. Teltow dagegen zeigte beim 5:0 gegen Schöneiche eine beeindruckende Vorstellung, Joel Bahner war mit drei Toren der überragende Mann. Im Hinspiel setzten sich die Teltower klar mit 5:1 durch. Nun will das Team nachlegen, um Wünsdorf unter Druck zu setzen.

Großziethen gewann das Spiel in Briesen mit 1:0. Calvin Winzer verwandelte in der 78. Minute einen Elfmeter, nachdem er in der 77. Minute zuvor vom Punkt gescheitert war. Auch Dahlewitz ist in starker Form – beim 5:2 gegen Markendorf traf Marcel Blume doppelt, daneben waren Lukas Knochel, Rene Blume und Manuel Mätzig erfolgreich. Das Hinspiel gewann Großziethen klar mit 3:0. Beide Teams sind offensiv gefährlich, ein offener Schlagabtausch scheint möglich.