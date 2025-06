Welches Konzert hat Philipp Müller inmitten der Urlaubsfahrt erlebt?

Was ihn auf die Palme bringt? Wer sein verrücktester Teamkollege ist? Stürmer Philipp Müller von Fußball-Kreisligist SC Niederhof/Binzgen im BZ-Fragebogen.

271 Tore in 319 Spielen für die erste und zweite Mannschaft: Philipp Müller ist der Rekordtorjäger in Niederhof. Seinen Heimatverein verließ der 35-Jährige lediglich für drei Saisons beim SV Herten („Eine sehr gute Zeit, in der ich coole Typen kennengelernt habe“). Seit 2019 stürmt Müller, der im Vertrieb eines Technologie-Unternehmens der Baubranche tätig ist, wieder für B-Kreisligist SC Niederhof/Binzgen. Vor der Partie gegen den FC Bergalingen II (Samstag, 16 Uhr) verrät der zweifache Familienvater im BZ-Fragebogen Witziges und Interessantes.

Als Kind wollte ich werden: Fußballprofi oder Rennfahrer.