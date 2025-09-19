Welches ist das beste Stadion Luxemburgs?

FuPa Luxemburg hat sich mit den einheimischen Fußballstadien befasst, die über mindestens 1.000 Sitzplätze verfügen und im Prinzip für internationale Spiele genutzt werden können.

Das Stadion in Beggen wurde in den vergangenen Monaten runderneuert – Foto: Paul Krier (Archiv)

Das Differdinger Stadion wird von mehreren Vereinen für Europapokalspiele genutzt – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Das Stade de Luxembourg wird als Vier-Sterne-Arena geführt – Foto: Paul Krier (Archiv)

Das Stade Josy Barthell wird nicht mehr für Fußballspiele genutzt – Foto: Paul Krier (Archiv)

Kapazität: 8.125, davon 8.125 Sitzplätze (ca. 900 überdacht) ****

Komfort: mittel (1)

Flutlicht: gut (2)

Laufbahn: ja (-1)

Parkplatzsituation: mittel (1)

ÖPNV: gut (2)

Punktzahl: 5/10

Anmerkung: Sollten die Kriterien passen, wird das neue Stadion in Strassen zu einem späteren Zeitpunkt in diese Wertung aufgenommen, genau wie mögliche andere Arenen, sollten sie neu entstehen oder auf über tausend Sitzplätze ausgebaut werden.

Bewertungskriterien:

Sind mehr Sitzplätze überdacht als nicht überdacht, wird der Komfort als gut angegeben (= 2 Punkte), anders als mittel (= 1 Punkt). Auch ein vorhandener VIP-Bereich führt zur einer guten Komfort-Bewertung.

Die Flutlichtstärke konnte nur subjektiv bewertet werden, da genaue Zahlen zur Stärke und eventuellem Ausfallschutz nur bedingt vorlagen.

Ist eine Laufbahn vorhanden, führt diese zu einem Punktabzug.

Sind ausreichend Parkplätze in unmittelbarer Nähe (ca. 5 Minuten Fußweg nach Google Maps) vorhanden, wird diese Situation als gut bewertet.

Liegt ein Bahnhof weniger als 15 Minuten Fußweg oder eine Bushaltestelle weniger als 10 Minuten zu Fuß vom Stadion entfernt (laut Google Maps), wird die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit gut bewertet.

Bewertungsskala: schlecht = 0 Punkte, mittel = 1 Punkt, gut = 2 Punkte. Bei gleicher Wertnote ist die größere Gesamtkapazität ausschlaggebend für eine bessere Platzierung (z.B. Stade de Luxembourg / Stade Municipal Differdange).

Quellen:

* = Extranet FLF

** = Vereinsangaben

*** = Vereinsangaben & europlan-online.de

**** = Wikipedia

***** = Stadion-Website

****** = Schätzung und eigene Zählung