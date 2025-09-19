 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Differdingens Stadion ist eine der neuesten Arenen in Luxemburg
Differdingens Stadion ist eine der neuesten Arenen in Luxemburg – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Welches ist das beste Stadion Luxemburgs?

FuPa hat die acht Arenen mit über tausend Sitzplätzen unter die Lupe genommen

FuPa Luxemburg hat sich mit den einheimischen Fußballstadien befasst, die über mindestens 1.000 Sitzplätze verfügen und im Prinzip für internationale Spiele genutzt werden können.

8.Stade Jos Nosbaum (F91 Düdelingen)

Das Stade Jos Nosbaum in Düdelingen
Das Stade Jos Nosbaum in Düdelingen – Foto: Paul Krier (Archiv)

  • Kapazität: 2.558, davon 1.558 Sitzplätze (592 überdacht) und 1.000 Stehplätze *
  • Komfort: mittel (1 Punkt)
  • Flutlicht: mittel (1)
  • Laufbahn: nein
  • Parkplatzsituation: mittel (1)
  • ÖPNV: mittel (1)

Punktzahl: 4/8

7.Stade du Centre Sportif Deich (FC Etzella Ettelbrück)

Das Stadion in Ettelbrück bei Sonnenuntergang
Das Stadion in Ettelbrück bei Sonnenuntergang – Foto: Paul Krier (Archiv)

  • Kapazität: 2.020, davon 1.020 Sitzplätze (420 überdacht) und 1.000 Stehplätze ****
  • Komfort: mittel (1)
  • Flutlicht: mittel (1)
  • Laufbahn: ja (-1)
  • Parkplatzsituation: gut (2)
  • ÖPNV: gut (2)

Punktzahl: 5/8

6.Stade de la Frontière, Grenz (AS Jeunesse Esch)

Die Haupttribüne der Escher Grenz
Die Haupttribüne der Escher Grenz – Foto: Paul Krier (Archiv)

  • Kapazität: 2.580, davon 1.580 Sitzplätze (980 überdacht) und 1.000 Stehplätze *
  • Komfort: gut (2)
  • Flutlicht: mittel (1)
  • Laufbahn: nein
  • Parkplatzsituation: mittel (1)
  • ÖPNV: gut (2)

Punktzahl: 6/8

5.Stade Achille Hammerel, Verlorenkost (Racing FC Union Luxemburg)

Die Haupttribüne des Stade Achille Hammerel
Die Haupttribüne des Stade Achille Hammerel – Foto: Paul Krier (Archiv)

  • Kapazität: ca. 2.654, davon 1.654 Sitzplätze (814 überdacht) und rund 1.000 Stehplätze ******
  • Komfort: gut (2)
  • Flutlicht: mittel (1)
  • Laufbahn: nein
  • Parkplatzsituation: mittel (1)
  • ÖPNV: gut (2)

Punktzahl: 6/8

4.Stade Emile Mayrisch, Gaalgebierg (CS Fola Esch)

Das Fola-Stadion verfügt über eine Loge
Das Fola-Stadion verfügt über eine Loge – Foto: Paul Krier (Archiv)

  • Kapazität: 3.826, davon 1.780 Sitzplätze (800 überdacht) und 2.046 Stehplätze ***
  • Komfort: gut (2)
  • Flutlicht: gut (2)
  • Laufbahn: ja (-1)
  • Parkplatzsituation: mittel (1)
  • ÖPNV: gut (2)

Punktzahl: 6/8

3.Stade de Beggen, Dunant-Straße (FC Avenir Beggen)

Das Stadion in Beggen wurde in den vergangenen Monaten runderneuert
Das Stadion in Beggen wurde in den vergangenen Monaten runderneuert – Foto: Paul Krier (Archiv)

  • Kapazität: ca. 2.500, davon 1.441 Sitzplätze (830 überdacht) und etwas über 1.000 Stehplätze ******
  • Komfort: gut (2)
  • Flutlicht: mittel (1)
  • Laufbahn: nein
  • Parkplatzsituation: gut (2)
  • ÖPNV: gut (2)

Punktzahl: 7/8

2.Stade Municipal de la Ville de Differdange (FC Differdingen 03)

Das Differdinger Stadion wird von mehreren Vereinen für Europapokalspiele genutzt
Das Differdinger Stadion wird von mehreren Vereinen für Europapokalspiele genutzt – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

  • Kapazität: 2.190, davon 1.890 Sitzplätze (1.790 überdacht) und 300 Stehplätze *
  • Komfort: gut (2)
  • Flutlicht: gut (2)
  • Laufbahn: nein
  • Parkplatzsituation: gut (2)
  • ÖPNV: gut (2)

Punktzahl: 8/8

1.Stade de Luxemburg

Das Stade de Luxembourg wird als Vier-Sterne-Arena geführt
Das Stade de Luxembourg wird als Vier-Sterne-Arena geführt – Foto: Paul Krier (Archiv)

  • Kapazität: 9.471, davon 9.471 Sitzplätze (9.471 überdacht) *****
  • Komfort: gut (2)
  • Flutlicht: gut (2)
  • Laufbahn: nein
  • Parkplatzsituation: gut (2)
  • ÖPNV: gut (2)

Punktzahl: 8/8

Ausserhalb der Wertung:

Stade Josy Barthel

Das Stade Josy Barthell wird nicht mehr für Fußballspiele genutzt
Das Stade Josy Barthell wird nicht mehr für Fußballspiele genutzt – Foto: Paul Krier (Archiv)

  • Kapazität: 8.125, davon 8.125 Sitzplätze (ca. 900 überdacht) ****
  • Komfort: mittel (1)
  • Flutlicht: gut (2)
  • Laufbahn: ja (-1)
  • Parkplatzsituation: mittel (1)
  • ÖPNV: gut (2)

Punktzahl: 5/10

Anmerkung: Sollten die Kriterien passen, wird das neue Stadion in Strassen zu einem späteren Zeitpunkt in diese Wertung aufgenommen, genau wie mögliche andere Arenen, sollten sie neu entstehen oder auf über tausend Sitzplätze ausgebaut werden.

Bewertungskriterien:

Sind mehr Sitzplätze überdacht als nicht überdacht, wird der Komfort als gut angegeben (= 2 Punkte), anders als mittel (= 1 Punkt). Auch ein vorhandener VIP-Bereich führt zur einer guten Komfort-Bewertung.

Die Flutlichtstärke konnte nur subjektiv bewertet werden, da genaue Zahlen zur Stärke und eventuellem Ausfallschutz nur bedingt vorlagen.

Ist eine Laufbahn vorhanden, führt diese zu einem Punktabzug.

Sind ausreichend Parkplätze in unmittelbarer Nähe (ca. 5 Minuten Fußweg nach Google Maps) vorhanden, wird diese Situation als gut bewertet.

Liegt ein Bahnhof weniger als 15 Minuten Fußweg oder eine Bushaltestelle weniger als 10 Minuten zu Fuß vom Stadion entfernt (laut Google Maps), wird die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit gut bewertet.

Bewertungsskala: schlecht = 0 Punkte, mittel = 1 Punkt, gut = 2 Punkte. Bei gleicher Wertnote ist die größere Gesamtkapazität ausschlaggebend für eine bessere Platzierung (z.B. Stade de Luxembourg / Stade Municipal Differdange).

Quellen:

* = Extranet FLF

** = Vereinsangaben

*** = Vereinsangaben & europlan-online.de

**** = Wikipedia

***** = Stadion-Website

****** = Schätzung und eigene Zählung

Paul KrierAutor