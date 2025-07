Welches Gesicht zeigt der VfB dieses Mal? – Hallbergmoos empfängt Traunstein

Zwei Spiele, zwei Gesichter. Fußball-Landesligist VfB Hallbergmoos ist nach den ersten Eindrücken der neuen Spielzeit eine komplette Wundertüte. Jetzt geht es gegen Traunstein.

Hallbergmoos – Richtig stark war aus Hallbergmooser Sicht das 1:0 gegen Wasserburg am ersten Spieltag und superschwach das 1:3 bei Wacker München am zweiten Spieltag. Nun geht es zum Ende der Englischen Woche gegen den SB Chiemgau Traunstein (Freitag, 19 Uhr). Es wird spannend zu sehen, welches Gesicht der VfB dieses Mal präsentiert.

In Hallbergmoos will man ein „eingeschworener Haufen“ werden

Die Hallbergmooser Trainer Andreas Giglberger, Andreas Kostorz und Mario Mutzbauer waren vor dem Amtsantritt darauf vorbereitet, dass der Weg zurück in die Spitzengruppe der Landesliga ein hartes Stück Arbeit sein wird. Und Chefcoach Giglberger hofft nach dem Wacker-Ausrutscher auf den Lerneffekt: „Wenn wir nicht an unsere Leistungsgrenze gehen, dann bekommen wir gegen jede Mannschaft Probleme. In der Liga kann jeder Fußball spielen.“

Der Coach erwartet nun gegen Traunstein eine Reaktion und wieder die Dinge, die im Fußball die Basis darstellen. Man muss kämpfen, die Eins-Gegen-Eins-Duelle annehmen und Leidenschaft leben. Defensivspieler Giglberger erwartet von seinem Team, aggressiv und intensiv gegen den Ball zu arbeiten. Wenn das gegen Traunstein wieder so wie gegen Wasserburg gelingt, dann könnte die Niederlage unter der Woche lehrreiche Wirkung haben. Der Trainer nennt als Beispiel den Nachbarn FC Schwaig, der vergangene Saison als Meister den Aufstieg in die Bayernliga schaffte: „Das war ein eingeschworener Haufen, der in jedem Spiel die Leistungsgrenze erreicht hat.“ Diese Konstanz auf höchstem Niveau ist die Vision, an der die Hallbergmooser seit dem Amtsantritt von Giglbeger und seinen beiden Kollegen intensiv arbeiten.

Traunstein besiegte unter der Woche Wasserburg

So enttäuschend die erste Saisonniederlage am Dienstagabend auch war, klar ist auch, dass mit einer Pleite noch nichts verloren ist. Topfavorit Wasserburg beispielsweise wartet nach den Spielen in Hallbergmoos (0:1) und gegen Traunstein (0:2) noch immer auf das erste Saisontor. Der Traunsteiner Coup in Wasserburg sollte für den VfB Warnung genug vor dem nächsten Gegner sein. „Dieses Ergebnis hat schon einige Aussagekraft“, erklärt Giglberger. Der Trainer schaut aber mehr auf seine Schützlinge, von denen er das Level vom ersten Heimspiel erwartet. Wenn auch diesmal die Tribüne voll ist und so frenetisch anfeuert, dann könnte das bei langen Sprints oder kernigen Zweikämpfen den Extraschub geben.