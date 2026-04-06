Welcher Keeper in den vier Landesligen hat die meisten weißen Westen?

– Foto: Nicole Seidl

In den vier Landesliga geht es so langsam in die heiße Phase und der Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt spitzt sich immer weiter zu. Wir schauen darauf, welche Keeper die meisten weißen Westen haben. Einen absoluten Dominator gibt es dabei nicht!

Platz 1: Marc Engelmann (1. FC Wunstorf - Landesliga Hannover) Der 29-Jährige ist seit 2014, bis auf eine kleine Unterbrechung, in der er bei Hagenburg spielte, bei Wunstorf und absolvierte in der laufenden Saison 19 Partien. Dabei blieb er neun Mal ohne Gegentreffer und kassierte insgesamt nur 13 Tore.

Wenn mehrere Torhüter gleich viele weiße Westen haben, ist man auf dem vorderen Platz gelandet, wenn man insgesamt weniger Spiele dafür absolviert hat. Ist auch hier Gleichstand, zählen die weniger kassierten Gegentore.

Platz 2: Dominik Grimpe (SV Arminia Hannover - Landesliga Hannover) Der Zweite, der auf dem zweiten Platz steht, ist Dominik Grimpe. Der 32-Jährige ist seit 2017 bei den Arminen, blieb genau wie Ndiaye neun Mal ohne Gegentreffer und kassierte 19 Gegentreffer. Sein Team spielte allerdings zehn Mal "nur" Remis und belegt damit den sechsten Platz der Liga.

Platz 2: David Ndiaye (SC Hemmingen-Westerfeld - Landesliga Hannover) Der 24-Jährige kam 2023 aus Wunstorf und blieb ebenfalls neun Mal ohne Gegentor, spielte allerdings 21 Mal in der laufenden Saison. Ndiaye blieb mit seinem SC in der laufenden Saison ohne Niederlage und marschiert mit großen Schritten Richtung Oberliga. 19 Tore kassierte er bisher.

Platz 3: Maximilian Kemmesies (OSV Hannover - Landesliga Hannover)

Kemmesies spielte insgesamt schon 120 Mal für den OSV in der Landesliga. In der laufenden Saison war er 21 Mal im Einsatz und kassierte ebenfalls neun Mal gar keinen Treffer. Insgesamt musste der Keeper 23 Mal hinter sich greifen und steht mit seinem Team auf dem fünften Platz der Landesliga.

Platz 4: Frank Breekmann (BW Papenburg - Landesliga Weser-Ems)

Der einzige Vertreter aus der Landesliga Weser-Ems spielt beim aktuellen Tabellenfünften und blieb bei 21 Einsätzen acht Mal ohne Gegentreffer. Der 31-Jährige kam 2022 vom VfL Germania Leer zu damaligen Oberligisten und kassierte in der laufenden Saison 31 Gegentreffer.

Platz 5: Fabian Klinkmann (Drochtersen/Assel II - Landesliga Lüneburg)

Mit seiner absoluten Erfahrung im Kasten ist Klinkmann einer der Garanten dafür, dass D/A II mit großen Schritten Richtung Meisterschaft marschiert. 17 von 22 Spielen machte er und blieb dabei sieben Mal ohne Gegentor. 13 Gegentreffer kassierte der 29-Jährige bisher.

Platz 6: Justin Kick (SSV Vorsfelde - Landesliga Braunschweig)

Seit 2017 ist Justin Kick Stammkeeper beim SSV Vorsfelde und ein großer Faktor im Titelrennen. In 19 von 22 Ligapartien war der Routinier zwischen den Pfosten und blieb dabei sieben Mal ohne Gegentor. Dabei kassierte er 19 Gegentreffer. Vorsfelde ist mittendrin im spannenden Titelrennen und führt den Dreikampf aktuell als Erster an.

Platz 7: Tobias Bremer (SSV Kästorf - Landesliga Braunschweig)

Der 30-Jährige ist, seit seinem Wechsel von Eintracht Braunschweig U23, ein absoluter Stammspieler beim SSV Kästorf und stand auch in der laufenden Saison wieder 19 von 20 Partien zwischen den Pfosten. Auch Bremer blieb sieben Mal ohne Gegentreffer und kassierte 23 Tore in der Saison. Kästorf belegt aktuell Platz fünf, ist aber in bestechender Form.

Platz 8: Fabian Sündram (Göttingen 05 - Landesliga Braunschweig)

Sündram kam 2021 vom Konkurrenten aus Northeim zu den 05ern und stand in 19 Partien auf dem Feld. Auch er kassierte sieben Mal gar keinen Gegentreffer, kassierte in diesen 19 Partien allerdings 24 Gegentore und damit eins mehr als Bremer von Kästorf. Göttingen 05 verlor zuletzt klar gegen Kästorf, belegt aber noch den vierten Platz.