Welcher Berlin-Ligist war der schwerste Gegner?

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FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐ Darryl Julian Geurts vom Berlin-Ligisten Blau-Weiß 90 wird FuPas Spieler der Woche in Berlin

Zwei Tore, ein Assist und die Berufung in die Elf der Woche: Der Offensivspieler von Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin war beim Auswärtssieg in Biesdorf der überragende Mann auf dem Platz – und spricht im FuPa-Interview über seine Ziele, Bayern München und warum er kein Trainer werden will.

Darryl Julian Geurts gelingen zwei Tore beim VFB Biesdorf

Mit einer starken Leistung beim Auswärtsspiel in Biesdorf hat sich Darryl Julian Geurts den Titel als FuPas Spieler der Woche verdient. Der Offensivakteur von Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin erzielte zwei Treffer, bereitete ein weiteres Tor vor und schaffte es zudem in die Elf der Woche. Der ehemalige Regionalliga- und 3.-Liga-Spieler bringt jede Menge Erfahrung mit – und genießt seine Zeit bei Blau-Weiß heute vor allem ohne Druck. Im Interview spricht Geurts über sein wichtigstes Spiel, seine Ziele mit BW90 und den Trainer, der ihn am meisten geprägt hat.

Interview mit FuPa Berlin

FuPa Berlin: Hi Darryl, du bist unser FuPa Spieler der Woche, nicht nur wegen deiner Tore, deines Assists und der Berufung in die Elf der Woche! Herzlichen Glückwunsch! Warum spielst du bei BW90?

Darryl Julian Geurts: Ich hab mich für Blau Weiß entschieden, weil ein großer Teil meiner Freunde damals zum gleichen Zeitpunkt dort hingewechselt ist und ich meine Fußballlaufbahn bei einem Verein ausklingen lassen wollte, wo ich das Gefühl habe, ganz ohne Druck Fußball spielen zu können.

FuPa Berlin: Kannst du dich noch an dein wichtigstes Spiel deiner Karriere erinnern?

Darryl Julian Geurts: Mit meinem Heimatverein FSV Union Fürstenwalde im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg.

FuPa Berlin: Deine Ziele mit BW90?

Darryl Julian Geurts: Meine persönlichen Ziele mit BW90 sind einfach, so viel Spaß wie möglich zu haben, aber natürlich auch, nächste Saison ganz oben in der Berlin-Liga zu landen.

FuPa Berlin: Für welchen Verein schlägt generell dein Herz?

Darryl Julian Geurts: Ich bin seit ich denken kann Fan vom FC Bayern München. Das hab ich von meinem Vater mitbekommen, haha.

FuPa Berlin: Welches Team hat euch in Hin- und Rückrunde am meisten Probleme bereitet?

Darryl Julian Geurts: Ich denke mal die Füchse. Sie sind nicht umsonst souverän Erster geworden – Glückwünsche in die Richtung.

FuPa Berlin: Welche Medien erreichen euch junge Fußballer heute noch?

Darryl Julian Geurts: Ich hab seit Jahren kein Social Media mehr. Ich bin höchstens auf manchen Fußball-Apps wie FuPa unterwegs oder schaue mir Highlights von ein paar Spielen auf YouTube an.

FuPa Berlin: Du hast 3. Liga und Regionalliga gespielt. Kannst du dir nach deiner aktiven Karriere vorstellen, Trainer zu werden?

Darryl Julian Geurts: Nach meiner Karriere hab ich eigentlich nicht vor, mich weiter mit Fußball zu beschäftigen. Also nein, Trainer kommt für mich nicht infrage.

FuPa Berlin: Welcher Trainer – außer Rani Al Kassem – hat dich am meisten geprägt?

Darryl Julian Geurts: Matthias Mauksch.

FuPa Berlin: Vielen Dank für das Interview!

Darryl Julian Geurts

Blau-Weiß 90