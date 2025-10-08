Welchen Einfluss schwächelnde West-Klubs auf die Regionalliga haben

Sowohl für Fortuna Düsseldorf als auch für den VfL Bochum war es in der 2. Bundesliga ein Saisonstart zum Vergessen. Nach ungefähr dem ersten Saisonviertel ist der Klassenerhalt für die beiden West-Klubs alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Sollte eines der beiden Teams zum Saisonschluss tatsächlich unter dem Strich landen, hätte dies auch konkrete Folgen für die jeweiligen Zweitvertretungen in der Regionalliga West.

Demnach müssten im Falle eines Abstieges auch die U-Mannschaften – unabhängig von eigenen sportlichen Abschneiden – den Gang in die Oberliga machen: "Die Statuten sehen vor, dass zweite Mannschaften von Drittligisten nicht in der Regionalliga (4. Liga) spielen dürfen. Die zweiten Mannschaften von Drittligisten dürfen maximal in der Oberliga (5. Liga) antreten", heißt es dazu auf der Website des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Gleiches würde entsprechend auch für die Teams des FC Schalke 04 und SC Paderborn gelten, wobei die ersten Mannschaften hier eher nach oben als nach unten schauen. Apropos Schalke 04: Die U23 der Knappen steht derzeit an der Tabellenspitze der Regionalliga West, doch dürften sie auch den Aufstieg antreten, sofern die erste Mannschaft in der 2. Bundesliga bleibt? Auch für diesen Fall hat der DFB vorgesorgt: "Zweite Mannschaften von Lizenzvereinen dürfen in der 3. Liga spielen. Bei den Lizenzvereinen handelt es sich um alle Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga."

In jedem Fall stehen für die kommende Saison die Chancen sehr gut, dass sich die Anzahl der Zweitvertretungen in der Regionalliga West reduziert. Die U21 des VfL Bochum steht derzeit ohnehin auf einem Abstiegsplatz, würde sich aber wie angesprochen auch bei einem Abstieg der ersten Mannschaft, die ebenfalls in der roten Zone steht, in Richtung Oberliga verabschieden.

Zukunft der Zweitvertretungen in der Regionalliga liegt in der Schwebe

Übrigens: Mehr als die derzeit sieben Zweitvertretungen sind ohnehin nicht gestattet. Wenn also beispielsweise die U-Mannschaft des DSC Arminia Bielefeld oder des SC Preußen Münster sich sportlich für die Regionalliga qualifizieren würde, und keine weitere Reserve auf - oder absteigt, müsste eine der nun acht Zweitvertretungen in eine andere Regionalliga ausweichen.

Ohnehin dürfte die Zukunft von zweiten Mannschaften in der Regionalliga bald konkret diskutiert werden. Im Zuge der bundesweit an Anklang gewinnenden "Initiative Aufstiegsreform" könnte die darüber organisierte Arbeitsgruppe beispielsweise eine geschlossene Liga für U-Mannschaften vorschlagen – vielleicht sogar schon zur Saison 2026/27.