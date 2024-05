Welche Vereine haben Unterlagen für Junioren-Regionalliga eingereicht?

U19 RL NO

Am heutigen Donnerstag endete um 15 Uhr die Frist zur Einreichung der Zulassungsunterlagen für die Junioren-Regionalligen 2024/2025. Folgende Vereine haben laut einer Mitteilung des Nordostdeutschen Fußballverbands (NOFV) die Unterlagen fristgerecht eingereicht:

1. FC Magdeburg* F. C. Hertha 03 Zehlendorf FC Energie Cottbus* FC Viktoria 1889 Berlin BFC Dynamo Berliner SC FC Mecklenburg Schwerin VfL Halle 96 BFC Preussen

Die Vertreter der sechs Landesverbände steigen direkt in die Junioren-Regionalliga auf. Sollten gemäß Abschnitt VII Nr. 1 der Durchführungsbestimmungen Zusatzaufsteiger möglich sein, so werden diese den Landesverbänden in der nachfolgend aufgeführten Reihenfolge zugeteilt: 1. Berlin, 2. Sachsen-Anhalt, 3. Sachsen, 4. Thüringen, 5. Brandenburg, 6. Mecklenburg-Vorpommern.



B-Junioren

1. FC Magdeburg*

F. C. Hansa Rostock*

FC Erzgebirge Aue*

FC Carl Zeiss Jena*

Tennis Borussia Berlin

Hertha BSC*

RB Leipzig*

1. FC Union Berlin*

Chemnitzer FC

Hallescher FC*

SV Babelsberg 03

FC Viktoria 1889 Berlin

1. FC Lokomotive Leipzig

SG Dynamo Dresden*

FC Energie Cottbus*

Aus den Landesverbänden:

Berliner AK 07 (Berlin)

1. FC Frankfurt Oder (Brandenburg)

F. C. Hertha 03 Zehlendorf (Berlin)

FSV Wacker 90 Nordhausen (Thüringen)

BFC Preussen (Berlin)

Greifswalder FC (Mecklenburg-Vorpommern)

BFC Dynamo (Berlin)

1. FC Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern)

FSV Zwickau (Sachsen)

SC Borea Dresden (Sachsen)

RSV Eintracht (Brandenburg)

SC Staaken (Berlin)

Die Vertreter der sechs Landesverbände steigen direkt in die Junioren-Regionalliga auf. Sollten gemäß Abschnitt VII Nr. 2 der Durchführungsbestimmungen Zusatzaufsteiger möglich sein, so werden diese den Landesverbänden in der nachfolgend aufgeführten Reihenfolge zugeteilt: 1. Berlin, 2. Sachsen, 3. Sachsen-Anhalt, 4. Brandenburg, 5. Thüringen, 6. Mecklenburg-Vorpommern

C-Junioren

RB Leipzig

Hertha BSC

1. FC Magdeburg

FC Energie Cottbus

Chemnitzer FC

Tennis Borussia Berlin

F. C. Hertha 03 Zehlendorf

1. FC Union Berlin

SG Dynamo Dresden

SV Babelsberg 03

FC Carl Zeiss Jena

F. C. Hansa Rostock

1. FC Lokomotive Leipzig

BFC Dynamo

Aus den Landesverbänden:

Hallescher FC (Sachsen-Anhalt)

FC Erzgebirge Aue (Sachsen)

1. FC Frankfurt Oder (Brandenburg)

FC Rot-Weiß Erfurt (Thüringen)

Greifswalder FC (Mecklenburg-Vorpommern)

1. FC Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern)

SV Empor (Berlin)

FSV Zwickau (Sachsen)

FC Viktoria 1889 Berlin (Berlin)

SC Staaken (Berlin)

Die Vertreter der sechs Landesverbände wurden zu drei Spielpaarungen ausgelost. Die jeweiligen Mannschaften spielen in Hin- und Rückspielen drei Aufsteiger aus. Sollte ein Landesverband auf die Meldung verzichten, ist der gegen ihn ausgeloste Spielpartner Aufsteiger. Verzichten beide Mannschaften einer Spielpaarung auf die Meldung zur Qualifikationsrunde, wird das weitere Vorgehen vom NOFV-Jugendausschuss festgelegt. Hat sich eine Mannschaft sportlich qualifiziert, ist sie verpflichtet, den Aufstieg wahrzunehmen. Die Ansetzungen lauten: Spieltermine 23.06. bzw. 30.06.2024:

Thüringen - Brandenburg

Sachsen-Anhalt - Sachsen

Berlin - Mecklenburg-Vorpommern



*Erste Mannschaften der A- und B-Junioren, die gemäß der Ordnungen und Bestimmungen des DFB als Nachwuchsleistungszentrum zertifiziert sind steigen automatisch in die neue NLZ-Liga auf.

Da sich immer der Verein bewirbt, sind zweite und erste Mannschaften inbegriffen. Eine zweite Mannschaft eines Vereins ist nur dann aufstiegsberechtigt, wenn sich die erste Mannschaft der gleichen Altersklasse dieses Vereins für den Spielbetrieb der DFB-Nachwuchsliga 2024/25 qualifiziert hat.

Durch den Jugendausschuss erfolgt nun die Prüfung der eingereichten Unterlagen, ggf. werden Auflagen erteilt.

Die Vize-Meister der A- und B-Junioren Regionalliga werden am 16. Juni und 23. Juni 2024 gegen die Vize-Meister der Regionalliga Nord um den Aufstieg in die neue NLZ-Liga spielen.

Die endgültige Entscheidung, welche Vereine die Zulassung für die Junioren-Regionalligen erhalten, trifft das Präsidium auf Vorschlag des Jugendausschusses in seiner Tagung am 27. Juni 2024.