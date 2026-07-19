Für Lotte und Rödinghausen könnte es in der Regionalliga schwierig werden. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann
Welche Teams steigen aus der Regionalliga West ab?
Welche Teams steigen 2026/27 aus der Regionalliga West ab? Stimmt in der FuPa-Umfrage über die drei sicheren und einen möglichen vierten Absteiger ab.
von André Nückel · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Vor dem Saisonstart der Regionalliga West sucht FuPa die Abstiegskandidaten. Drei Teams steigen sicher ab, ein vierter Klub muss die Liga verlassen, sollte ein NRW-Verein aus der 3. Liga absteigen. Welche Mannschaften geraten 2026/27 in Gefahr? Stimmt ab!
Das Auftaktprogramm der Regionalliga West
1. Spieltag
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr Bonner SC - RW Oberhausen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - SC Paderborn 07 II
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Bocholt
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Westfalia Rhynern - Sportfreunde Siegen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr SV Bergisch Gladbach 09 - SG Wattenscheid 09
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - SC Wiedenbrück
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - Borussia Dortmund II
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - FC Gütersloh
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SV Rödinghausen
2. Spieltag
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - VfL Bochum II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - SV Bergisch Gladbach 09
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - Westfalia Rhynern
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - VfB 03 Hilden
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Bonner SC
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte
3. Spieltag
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Bonner SC - Sportfreunde Lotte
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Sportfreunde Siegen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr VfB 03 Hilden - SG Wattenscheid 09
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Westfalia Rhynern - SC Wiedenbrück
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Bergisch Gladbach 09 - Borussia Dortmund II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - FC Gütersloh
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - RW Oberhausen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SC Paderborn 07 II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt