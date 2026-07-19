 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Welche Teams steigen aus der Regionalliga West ab?

Welche Teams steigen 2026/27 aus der Regionalliga West ab? Stimmt in der FuPa-Umfrage über die drei sicheren und einen möglichen vierten Absteiger ab.

von André Nückel · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Für Lotte und Rödinghausen könnte es in der Regionalliga schwierig werden.
Für Lotte und Rödinghausen könnte es in der Regionalliga schwierig werden. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Schalke 04 II
Bor.Dortmund II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Vor dem Saisonstart der Regionalliga West sucht FuPa die Abstiegskandidaten. Drei Teams steigen sicher ab, ein vierter Klub muss die Liga verlassen, sollte ein NRW-Verein aus der 3. Liga absteigen. Welche Mannschaften geraten 2026/27 in Gefahr? Stimmt ab!

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der Regionalliga West

Das Auftaktprogramm der Regionalliga West

1. Spieltag
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr Bonner SC - RW Oberhausen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - SC Paderborn 07 II
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Bocholt
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Westfalia Rhynern - Sportfreunde Siegen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr SV Bergisch Gladbach 09 - SG Wattenscheid 09
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - SC Wiedenbrück
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - Borussia Dortmund II
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - FC Gütersloh
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SV Rödinghausen

2. Spieltag
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - VfL Bochum II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - SV Bergisch Gladbach 09
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - Westfalia Rhynern
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - VfB 03 Hilden
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Bonner SC
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte

3. Spieltag
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Bonner SC - Sportfreunde Lotte
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Sportfreunde Siegen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr VfB 03 Hilden - SG Wattenscheid 09
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Westfalia Rhynern - SC Wiedenbrück
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Bergisch Gladbach 09 - Borussia Dortmund II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - FC Gütersloh
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - RW Oberhausen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SC Paderborn 07 II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der Regionalliga West