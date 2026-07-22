 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Welche Teams steigen aus der Oberliga Niederrhein ab?

Welche Teams steigen 2026/27 aus der Oberliga Niederrhein ab? Stimmt in der FuPa-Umfrage über die drei sicheren und einen möglichen vierten Absteiger ab.

von André Nückel · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Homberg und Kleve sind zuletzt abgestiegen.
Homberg und Kleve sind zuletzt abgestiegen. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

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Oberliga Niederrhein
F. Düsseld. II
Wuppertaler SV
SSVg Velbert
Solingen 03

Drei Mannschaften werden auch 2026/27 garantiert aus der Oberliga Niederrhein absteigen, doch wie die vergangene Saison gezeigt hat, sind auch vier Absteiger möglich. Wen wird es erwischen? Stimmt ab!

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Das Auftaktprogramm der Oberliga Niederrhein

1. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - TSV Meerbusch
Fr., 14.08.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler
Sa., 15.08.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Sonsbeck
Sa., 15.08.26 16:00 Uhr Holzheimer SG - KFC Uerdingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SSVg Velbert - Wuppertaler SV
So., 16.08.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 16.08.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 16.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - 1. FC Monheim

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
So., 23.08.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Blau-Weiß Dingden
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Scherpenberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert
So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Holzheimer SG
So., 23.08.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 09.09.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20

3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SpVg Schonnebeck
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19
So., 30.08.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - TSV Meerbusch
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Monheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - Wuppertaler SV

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