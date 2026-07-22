Homberg und Kleve sind zuletzt abgestiegen. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services
Welche Teams steigen aus der Oberliga Niederrhein ab?
Welche Teams steigen 2026/27 aus der Oberliga Niederrhein ab? Stimmt in der FuPa-Umfrage über die drei sicheren und einen möglichen vierten Absteiger ab.
von André Nückel · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Drei Mannschaften werden auch 2026/27 garantiert aus der Oberliga Niederrhein absteigen, doch wie die vergangene Saison gezeigt hat, sind auch vier Absteiger möglich. Wen wird es erwischen? Stimmt ab!
Das Auftaktprogramm der Oberliga Niederrhein
1. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - TSV Meerbusch
Fr., 14.08.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler
Sa., 15.08.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Sonsbeck
Sa., 15.08.26 16:00 Uhr Holzheimer SG - KFC Uerdingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SSVg Velbert - Wuppertaler SV
So., 16.08.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 16.08.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 16.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - 1. FC Monheim
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SpVg Schonnebeck
So., 23.08.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Blau-Weiß Dingden
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Scherpenberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SSVg Velbert
So., 23.08.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Holzheimer SG
So., 23.08.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 09.09.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis 1911/20
3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SpVg Schonnebeck
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. Spvg. Solingen Wald 03
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19
So., 30.08.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Sonsbeck
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - TSV Meerbusch
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Monheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr FC Büderich - Wuppertaler SV