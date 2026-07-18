Welche Teams steigen aus der Oberliga Hamburg ab?

Wer steigt aus der Oberliga Hamburg 2026/27 ab? Diese Frage könnt ihr in dieser Umfrage beantworten - bis zu vier Antworten sind erwünscht! Stimmt ab.
1. Spieltag
Fr., 24.07.26 19:15 Uhr HT 16 - USC Paloma
Sa., 25.07.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - ETSV Hamburg
Sa., 25.07.26 15:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - Concordia Hamburg
Sa., 25.07.26 16:00 Uhr SC Victoria - FC Eintracht Norderstedt II
Sa., 25.07.26 18:00 Uhr FC Süderelbe - Altona 93
So., 26.07.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - Niendorfer TSV
So., 26.07.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TSV Buchholz 08
So., 26.07.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - TuRa Harksheide
So., 26.07.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FK Nikola Tesla
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