Welche Teams steigen aus der Oberliga Hamburg ab?

Vorwärts/Wacker hat spät den Klassenerhalt geschafft. – Foto: Oliver Utesch

Wer steigt aus der Oberliga Hamburg 2026/27 ab? Diese Frage könnt ihr in dieser Umfrage beantworten - bis zu vier Antworten sind erwünscht! Stimmt ab.

1. Spieltag Fr., 24.07.26 19:15 Uhr HT 16 - USC Paloma Sa., 25.07.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - ETSV Hamburg Sa., 25.07.26 15:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - Concordia Hamburg Sa., 25.07.26 16:00 Uhr SC Victoria - FC Eintracht Norderstedt II Sa., 25.07.26 18:00 Uhr FC Süderelbe - Altona 93 So., 26.07.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - Niendorfer TSV So., 26.07.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TSV Buchholz 08 So., 26.07.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - TuRa Harksheide So., 26.07.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FK Nikola Tesla

2. Spieltag

Fr., 31.07.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - HEBC Hamburg

Fr., 31.07.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - FC Süderelbe

Fr., 31.07.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen

Fr., 31.07.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TBS Pinneberg

Sa., 01.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - TSV Sasel

So., 02.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

So., 02.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - TuS Dassendorf

So., 02.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - HT 16

Mi., 05.08.26 19:00 Uhr FK Nikola Tesla - SC Victoria



3. Spieltag

Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - Altona 93

Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Niendorfer TSV

Fr., 14.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ETSV Hamburg

Fr., 14.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - FC Eintracht Norderstedt II

Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - USC Paloma

Sa., 15.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TSV Buchholz 08

So., 16.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - HT 16

So., 16.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TuRa Harksheide

So., 16.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FK Nikola Tesla





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4. SpieltagFr., 21.08.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TuS DassendorfFr., 21.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - HEBC HamburgFr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TSV SaselSa., 22.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - FC Teutonia 05 OttensenSo., 23.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - TBS PinnebergSo., 23.08.26 12:30 Uhr HT 16 - SC Vorwärts/Wacker BillstedtSo., 23.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Concordia HamburgSo., 23.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SC VictoriaSo., 23.08.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - FC Süderelbe5. SpieltagFr., 28.08.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - SC Vorwärts/Wacker BillstedtFr., 28.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Altona 93Fr., 28.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - USC PalomaFr., 28.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - HT 16Fr., 28.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TSV Buchholz 08Sa., 29.08.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Eintracht Norderstedt IISa., 29.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuRa HarksheideSo., 30.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - FK Nikola TeslaSo., 30.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Niendorfer TSV

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