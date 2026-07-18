 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Welche Teams steigen aus der Oberliga Hamburg ab?

Vor dem Saisonstart in der Oberliga Hamburg will FuPa in Erfahrung bringen, welchen Teams am wenigsten zugetraut wird. Stimmt ab!

von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Vorwärts/Wacker hat spät den Klassenerhalt geschafft.
Vorwärts/Wacker hat spät den Klassenerhalt geschafft. – Foto: Oliver Utesch

Verlinkte Inhalte

Oberliga Hamburg
Altona 93
SC Victoria
Niend. TSV
Dassendorf

Wer steigt aus der Oberliga Hamburg 2026/27 ab? Diese Frage könnt ihr in dieser Umfrage beantworten - bis zu vier Antworten sind erwünscht! Stimmt ab.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

Das Auftaktprogramm der Oberliga Hamburg

1. Spieltag
Fr., 24.07.26 19:15 Uhr HT 16 - USC Paloma
Sa., 25.07.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - ETSV Hamburg
Sa., 25.07.26 15:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - Concordia Hamburg
Sa., 25.07.26 16:00 Uhr SC Victoria - FC Eintracht Norderstedt II
Sa., 25.07.26 18:00 Uhr FC Süderelbe - Altona 93
So., 26.07.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - Niendorfer TSV
So., 26.07.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TSV Buchholz 08
So., 26.07.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - TuRa Harksheide
So., 26.07.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - FK Nikola Tesla

2. Spieltag
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - HEBC Hamburg
Fr., 31.07.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - FC Süderelbe
Fr., 31.07.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - FC Teutonia 05 Ottensen
Fr., 31.07.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TBS Pinneberg
Sa., 01.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - TSV Sasel
So., 02.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 02.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - TuS Dassendorf
So., 02.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - HT 16
Mi., 05.08.26 19:00 Uhr FK Nikola Tesla - SC Victoria

3. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - Altona 93
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Niendorfer TSV
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ETSV Hamburg
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - USC Paloma
Sa., 15.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TSV Buchholz 08
So., 16.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - HT 16
So., 16.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TuRa Harksheide
So., 16.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FK Nikola Tesla

4. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TuS Dassendorf
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - HEBC Hamburg
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TSV Sasel
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 23.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - TBS Pinneberg
So., 23.08.26 12:30 Uhr HT 16 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 23.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Concordia Hamburg
So., 23.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Victoria
So., 23.08.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - FC Süderelbe

5. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Altona 93
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - USC Paloma
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - HT 16
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TSV Buchholz 08
Sa., 29.08.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Eintracht Norderstedt II
Sa., 29.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuRa Harksheide
So., 30.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - FK Nikola Tesla
So., 30.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Niendorfer TSV

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: