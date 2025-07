Welche Teams holen sich den süddeutschen Titel? Beim VfL Ulm/Neu-Ulm finden am 26./27. Juli die süddeutschen Ü-Meisterschaften 2025 statt.

In gleich fünf Wettbewerben verschiedener Altersklassen ermitteln die Meister aus Baden-Württemberg, Bayern und Hessen im Modus „Jeder gegen Jeden“ ihren diesjährigen Champion des Süddeutschen Fußball-Verbandes (SFV), welcher (mit Ausnahme des Ü60-Wettbewerbs) die süddeutschen Farben anschließend bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin (22.-24. August) vertreten darf. Während sich die Großfeldturniere der Ü32- und Ü40-Herren über zwei Spieltage erstecken, werden die Kleinfeldturniere der Ü50-Herren (26.07.2025) sowie der Ü32-Frauen und Ü60-Herren (beide am 27.07.2025) eintägig ausgetragen.

Der FC Bayern München, der bei den SFV-Wettbewerben im Vorjahr gleich drei Titel hatte einfahren können, wird auch in diesem Jahr wieder mit vier Mannschaften in Ulm vertreten sein. So auch im Turnier der Ü32-Herren, in dem der FCB es u.a. mit dem FV Ettlingenweier (Baden) zu tun bekommt, welcher mit dem Titelgewinn 2023 und der Vizemeisterschaft 2024 schon kräftige Duftmarken im Ü32-Wettbewerb setzen konnte. Die Spvgg. Eltville (Hessen) ist ebenso wie der FC Emmendingen (Südbaden) und der TSV Neuenstein (Württemberg) erstmalig bei der Süddeutschen Meisterschaft am Start.