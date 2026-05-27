Welche Talente Fortuna Düsseldorf in der 3. Liga helfen können

Fortuna muss stärker auf eigene Talente setzen

Während Tanaka die Düsseldorfer aufgrund seiner Ausstiegsklausel in Höhe von nur noch einer Million Euro im Sommer ebenfalls ziemlich sicher verlassen wird, ist vor allem U19-Kapitän Mentzel ein Beispiel für die Chance, die im Abstieg liegt. Fortuna kann - und muss sogar - nun noch stärker auf Talente aus dem eigenen Stall bauen. Auch wenn Trainer Alexander Ende sagt: „Der Nachwuchs sollte grundsätzlich ein wichtiger Baustein sein. Wenn wir in der Zweiten Liga geblieben wären, wäre es aber auch ein Schritt gewesen, zu schauen, welche eigenen Potenziale wir haben und wie man sie einbringen kann.“

Ebenso ligaunabhängig gehe es aber auch darum, „nicht auf Teufel komm raus eigene Jungs in den Profikader hochzuziehen, wenn sie den Anforderungen nicht gerecht werden können“, betont der Coach. „Wenn man Spieler aus dem eigenen Nachwuchs hinzunimmt, müssen sie eine Qualität haben, die man entwickeln kann. Umgekehrt gilt: Spieler, die dieses Potenzial haben, nicht zu fördern und zu fordern, wäre fahrlässig.“