Welche Talente Fortuna Düsseldorf in der 3. Liga helfen können

Fortuna muss stärker auf eigene Talente setzen
Während Tanaka die Düsseldorfer aufgrund seiner Ausstiegsklausel in Höhe von nur noch einer Million Euro im Sommer ebenfalls ziemlich sicher verlassen wird, ist vor allem U19-Kapitän Mentzel ein Beispiel für die Chance, die im Abstieg liegt. Fortuna kann - und muss sogar - nun noch stärker auf Talente aus dem eigenen Stall bauen. Auch wenn Trainer Alexander Ende sagt: „Der Nachwuchs sollte grundsätzlich ein wichtiger Baustein sein. Wenn wir in der Zweiten Liga geblieben wären, wäre es aber auch ein Schritt gewesen, zu schauen, welche eigenen Potenziale wir haben und wie man sie einbringen kann.“
Ebenso ligaunabhängig gehe es aber auch darum, „nicht auf Teufel komm raus eigene Jungs in den Profikader hochzuziehen, wenn sie den Anforderungen nicht gerecht werden können“, betont der Coach. „Wenn man Spieler aus dem eigenen Nachwuchs hinzunimmt, müssen sie eine Qualität haben, die man entwickeln kann. Umgekehrt gilt: Spieler, die dieses Potenzial haben, nicht zu fördern und zu fordern, wäre fahrlässig.“
Der Sprung in die 3. Liga ist etwas kleiner
Und dann kommt Ende doch auf die besondere Chance zu sprechen. „Der Schritt aus der U19-Bundesliga in die Dritte Liga ist nicht ganz so groß wie in die 2. Bundesliga. Sich dort durchzusetzen, kann dem einen oder anderen vielleicht eher gelingen“, sagt der 46-Jährige. „Wir können aber keine zehn Kaderplätze vergeben, nur um unsere eigenen Jungs dabeizuhaben. So etwas muss gesund und mit Qualität belegt sein. Aber klar: Spieler, die in der Lage sind, uns in der Dritten Liga zu helfen und aus dem eigenen Nachwuchs kommen, sind ein Geschenk.“
Und davon scheint es einige zu geben: Aus der U23 könnten vor allem Linksverteidiger Ben Eze, Mittelfeldspieler Simon Vu und Angreifer Mechak Quiala Tito nun für einen Profivertrag infrage kommen. Dasselbe gilt neben Mentzel auch für zwei weitere U19-Akteure: Elias Arden, der bereits in den letzten Wochen der abgelaufenen Saison häufig mit den Profis trainiert hat, und Andriy Goncharenko, ein sehr hochgehandeltes Talent. Arden ist im defensiven Mittelfeld zu Hause, Goncharenko im offensiven. Sie alle können nun beweisen, dass der Volksmund eben doch häufig recht hat.