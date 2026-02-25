Welche Spiele in Düren ausfallen

Am Wochenende steigt im Kreis Düren der erste Amateurfußball-Spieltag des Jahres, doch die Witterung sorgt für die ein oder andere Absage. FuPa zeigt euch im Ausfallticker alle Spiele, die am Wochenende ausfallen. Klickt nachfolgenden auf den entsprechenden Link, um die Live-Ansicht zu sehen. Der Ausfallticker wird mehrmals täglich aktualisiert.
Vereine mit Kunstrasenplatz haben bei Regen und Frost natürlich oftmals einen Vorteil, deshalb wundert es auch nur wenig, dass die bisherigen Absagen primär aus der ländlicheren Region stammen. Außerhalb der Dürener Stadt sind Rasenplätze nämlich deutlich häufiger vertreten.
16. Spieltag
Sa., 21.02.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Sa., 21.02.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Schwarz-Weiß Düren
Sa., 21.02.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Rhenania Lohn
So., 22.02.26 12:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - VfVuJ Winden
So., 22.02.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Jugendsport Wenau
So., 22.02.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - BC Oberzier
So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Borussia Freialdenhoven
So., 22.02.26 15:45 Uhr SG Germania Burgwart - JSV Frenz