Allgemeines

Welche Spiele am Sonntag ausfallen - dazu: alle Ticker und Ergebnisse

Die Karnevalspause endet am Niederrhein mit einem vollen Spieltag, doch witterungsbedingt wird mancherorts nicht gespielt. Die Übersicht von FuPa für den 22. Februar 2026.

von André Nückel · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Nach Karneval wird wieder gespielt.
Nach Karneval wird wieder gespielt. – Foto: Michael Werner

Weiter geht die wilde Fahrt in dieser Saison, denn nach Karneval steht der Fußball wieder im Fokus. Was am Sonntag, dem 22. Februar 2026, alles passiert, erfahrt ihr wie immer in der große FuPa-Übersicht.

>>> Der Ausfallticker für den Februar 2026

Eine Auswahl von Spielen am 22. Februar 2026

Morgen, 14:00 Uhr
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
VfR Warbeyen
VfR WarbeyenVfR Warbeyen
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:30

Morgen, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:30live

Morgen, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
13:00live

Morgen, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
15:30live

Morgen, 11:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlem. Aachen
11:00live

