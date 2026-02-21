Welche Spiele am Sonntag ausfallen - dazu: alle Ticker und Ergebnisse Die Karnevalspause endet am Niederrhein mit einem vollen Spieltag, doch witterungsbedingt wird mancherorts nicht gespielt. Die Übersicht von FuPa für den 22. Februar 2026. von André Nückel · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Nach Karneval wird wieder gespielt. – Foto: Michael Werner