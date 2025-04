Welche Schiedsrichter sind in der Regionalliga Südwest aktiv?

Ihr wollt wissen, welche Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und Schiedsrichter-Beobachter bei den nächsten Spielen in der Regionalliga Südwest im Einsatz sein werden? Kein Problem, hier kommt die Übersicht.

Freitag, 11.04.2025, 19:00 Uhr Eintracht Frankfurt II vs. FSV Frankfurt Schiedsrichter: Jason Lieser (Hetzerath) Schiedsrichterassistent: Fabian Mohr Schiedsrichterassistent: Jan-Hagen Engel

Freitag, 11.04.2025, 19:00 Uhr SC Freiburg II vs. FC-Astoria Walldorf Schiedsrichter: Marvin Monninger (Gäufelden) Schiedsrichterassistent: Christian Buschmann Schiedsrichterassistent: Matthias Wituschek Beobachter: Andreas Klopfer

Samstag, 12.04.2025, 14:00 Uhr FC 08 Villingen vs. TSV Steinbach Haiger Schiedsrichter: Tobias Huthmacher (Sigmaringen) Schiedsrichterassistent: Maurice Rummel Schiedsrichterassistent: Matthias Wituschek Beobachter: Ralf Brombacher

Freitag, 11.04.2025, 19:00 Uhr FC 08 Homburg vs. Kickers Offenbach Schiedsrichter: Marc Heiker (Sulzfeld) Schiedsrichterassistent: Patrick Mattern Schiedsrichterassistent: Fabian Menzel

Samstag, 12.04.2025, 14:00 Uhr

FC Giessen vs. 1. Göppinger SV

Schiedsrichter: Tobias Ewerhardy (Losheim am See)

Schiedsrichterassistent: Julian Geid

Schiedsrichterassistent: Yannick Huber

Samstag, 12.04.2025, 14:00 Uhr

SV Eintracht-Trier vs. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz

Schiedsrichter: Sebastian Hilsberg (Mainz)

Schiedsrichterassistent: Julien Belzer

Schiedsrichterassistent: Markus Dunsbach

Beobachter: Thorsten Braun

Samstag, 12.04.2025, 14:00 Uhr

SV Stuttgarter Kickers vs. Bahlinger SC

Schiedsrichter: Tim Waldinger (Marburg)

Schiedsrichterassistent: Anne Uersfeld

Schiedsrichterassistent: Tim Wiesner

Beobachter: Philipp Lehmann

Samstag, 12.04.2025, 14:00 Uhr

KSV Hessen Kassel vs. SGV Freiberg Fußball

Schiedsrichter: Lukas Jungfleisch (Saarbrücken)

Schiedsrichterassistent: Marco Niebergall

Schiedsrichterassistent: Maximilian Paul Schommer

Beobachter: Detlef Schütz

Sonntag, 13.04.2025, 14:00 Uhr

FSV Mainz 05 II vs. TSG Hoffenheim II

Schiedsrichter: Maximilian Lotz (Marburg)

Schiedsrichterassistent: Maximilian Prölss

Schiedsrichterassistent: Patrick Haustein

_________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________