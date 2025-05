Welche Relegationsspiele stehen am Wochenende an?

Die defensive Anfälligkeit von Pfaffenthal möchten die Vorstädter aus Bartringen ausnutzen. Der FC Sporting stellte im 2.Bezirk der 2.Division den drittbesten Sturm und die zweitbeste Abwehr, so dass man es durchaus verdient hatte, sich in einer sehr engen Liga für die Barrage-Spiele um den Aufstieg zu qualifizieren. Es deutet sich ein offenes Spiel an, in das beide mit einer ähnlich guten Serie im Rücken gehen werden. Angepfiffen wird die Partie am Sonntag um 16 Uhr in Strassen, FuPa wird von vor Ort berichten .

Bei Pfaffenthal – Bartringen spielt nicht nur die künftige Ligazugehörigkeit des Red Black mit, sondern auch, wo der neue Fusionsverein AS Red Black Luxemburg kommende Saison antreten wird. Die Hauptstädter spielten eine grundsolide Rückrunde und gehen durchaus mit einem positiven Elan in die Relegation um den Klassenerhalt, wie die Formkurve der vergangenen Wochen aufzeigt.

Wiltz blieb vor allem aufgrund einer eklatanten Abschlussschwäche hinter den Erwartungen in der BGL Ligue zurück und muss nun gegen Canach um den Klassenerhalt bangen. Am Einsatz und Willen wird es nicht liegen, sondern eben daran, seine Torchancen endlich in Zählbares umzumünzen, sonst riskiert ein Kader, dem im Oberhaus viel mehr Potenzial nachgesagt wird, sich plötzlich in der Ehrenpromotion wiederzufinden.

Mit am Ende drei Siegen aus vier Spielen rettete sich Canach in einem engen Rennen in die Relegation um einen Platz im Oberhaus. Eigentlich war die Saison des FC Jeunesse weder Fisch noch Fleisch, unter allen Topteams kassierte man die meisten Gegentore und hatte den schwächsten Angriff, hat aber durchaus individuelle Klasse im Kader.

Zweimal trafen beide Teams in den letzten anderthalb Jahren in KO-Spielen aufeinander, einmal gewann Canach im Pokal, einmal Wiltz. Fast 9 Jahre sind es her, dass man sich in der Relegtion gegenüberstand, damals siegte Canach in der 122.‘ Minute und stieg auf. Es wird sich ein offenes Duell in Ettelbrück erwartet, mit leichten Vorteilen für Wiltz. Anstoß ist um 19 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker.