 2026-07-01T07:36:38.002Z

Über FuPa

Welche Liveticker erzielten die meisten Aufrufe?

Der statistische Saisonrückblick auf FuPa Luxemburg - Barrage-Spiele dominieren

von Paul Krier · Heute, 17:59 Uhr · 0 Leser
Liste der meistbesuchten Liveticker
Liste der meistbesuchten Liveticker – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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  1. Barrage Bastendorf - Christnach 3:6 (n.E.) - 7.6.2026 - 115.297 Aufrufe
  2. Barrage Canach - Walferdingen 6:7 (n.E.) - 1.6.2026 - 112.137
  3. Barrage Mamer - Wiltz 4:5 (n.E.) - 31.5.2026 - 105.474
  4. BGL Ligue Bissen - Differdingen 1:0 - 23.5.2026 - 82.486
  5. Barrage Fels - Biwer 1:4 (n.V.) - 31.5.2026 - 67.087
  6. Coupe de Luxembourg, Halbfinale Differdingen - Rodange 8:7 n.E. - 13.5.2026 - 64.236
  7. Barrage Koeppchen - Grevenmacher 2:1 - 2.6.2026 - 63.701
  8. Barrage Lorentzweiler - Schieren 3:1 - 27.5.2026 - 62.424
  9. Barrage Mertert-Wasserbillig - Gasperich 1:0 (n.V.) - 28.5.2026 - 60.541
  10. Coupe FLF, Finale Red Black Luxemburg - Remich-Bous 2:3 - 8.6.2026 - 49.930

Stand: 30.6.2026, 08:05 Uhr