Welche Lehren der KFC Uerdingen aus dem 3:0 in Rosellen ziehen kann

Am Wochenende ist der KFC Uerdingen dank eines 3:0-Erfolges beim SV Rosellen in die zweite Runde des Niederrheinpokals eingezogen. Ein Ergebnis, das zwar eindeutig klingt, angesichts des Klassenunterschieds und der Spielanteile aber deutlich höher hätte ausfallen müssen. Insofern war die Stimmung nach dem Spiel nicht vollends ausgelassen. Und obwohl ein Pokalspiel gegen einen unterklassigen Gegner selten als Maßstab für Ligaspiele taugt, können Spieler und Verantwortliche dennoch ein paar Schlüsse aus dem Spiel ziehen, von denen sie bestenfalls schon kommendes Wochenende profitieren.
Da ist zum einen der Rasenplatz des SV Rosellen. Den kennen die Uerdinger jetzt bereits. Das könnte durchaus ein Vorteil für den Oberliga-Auftakt am Samstag bei der Holzheimer SG sein. Denn das Spiel findet nicht in Holzheim statt, sondern eben auf jenem Rasenplatz, auf dem der KFC am Sonntag schon spielte – und siegte. Damit haben die Uerdinger den Holzheimern, die offiziell Heimrecht genießen, tatsächlich etwas voraus. „Der Platz ist lang und der Rasen stumpf“, sagt Trainer Julian Stöhr zum Geläuf in Rosellen. Aber darauf könne man sich jetzt gut einstellen. Durch die Laufbahn drumherum entstehe natürlich nicht so ein Flair wie in der Grotenburg, aber auch das müsse man annehmen.
Auch die Rahmenbedingungen in Rosellen kennt der KFC nun. Im Vorfeld des Pokalspiels war ein Sicherheitskonzept erstellt worden, das nun auch für das Holzheim-Spiel greift. Das umfasst getrennte Ein- und Ausgänge, separate Toiletten und Gastronomiebereiche für Heim- und Gästefans – und hat am Sonntag bereits gut funktioniert.
Das Spiel hat dem KFC Uerdingen auch aufgezeigt, was noch nicht so gut läuft. So tut sich die Mannschaft gegen tief stehende Gegner aktuell noch recht schwer. Das war in der Vorsaison zu beobachten, aber auch schon in der Vorbereitung gegen Delay Sports und Erkenschwick. Insofern kann das Pokalspiel als neuerliche Mahnung betrachtet werden, was die Uerdinger noch zu tun haben. Schließlich wird es auch in der Liga viele Spiele geben, in denen der Gegner eher defensiv agiert und der KFC das Spiel machen muss. „Da müssen wir einfach noch mutiger sein und gerade im Halbfeld schneller spielen“, fordert der Trainer.
Sein Kapitän Ole Päffgen glaubt, dass die Mannschaft dennoch ein wenig Selbstvertrauen aus dem Spiel mitnehmen kann. „Jedes Spiel, das wir gewinnen, das wir auch ohne Gegentor gewinnen, bringt uns weiter und ist gut fürs Selbstvertrauen“, sagte er nach dem Pokalspiel im Gespräch mit der Rheinischen Post. Dadurch, dass der Sieg komplett ungefährdet war, habe das Team auch hinten raus ein wenig Kräfte sparen können. Kräfte, die womöglich für die kommenden Ligaspiele gebraucht werden.