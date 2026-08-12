Welche Lehren der KFC Uerdingen aus dem 3:0 in Rosellen ziehen kann

Das Spiel hat dem KFC Uerdingen auch aufgezeigt, was noch nicht so gut läuft. So tut sich die Mannschaft gegen tief stehende Gegner aktuell noch recht schwer. Das war in der Vorsaison zu beobachten, aber auch schon in der Vorbereitung gegen Delay Sports und Erkenschwick. Insofern kann das Pokalspiel als neuerliche Mahnung betrachtet werden, was die Uerdinger noch zu tun haben. Schließlich wird es auch in der Liga viele Spiele geben, in denen der Gegner eher defensiv agiert und der KFC das Spiel machen muss. „Da müssen wir einfach noch mutiger sein und gerade im Halbfeld schneller spielen“, fordert der Trainer.

Sein Kapitän Ole Päffgen glaubt, dass die Mannschaft dennoch ein wenig Selbstvertrauen aus dem Spiel mitnehmen kann. „Jedes Spiel, das wir gewinnen, das wir auch ohne Gegentor gewinnen, bringt uns weiter und ist gut fürs Selbstvertrauen“, sagte er nach dem Pokalspiel im Gespräch mit der Rheinischen Post. Dadurch, dass der Sieg komplett ungefährdet war, habe das Team auch hinten raus ein wenig Kräfte sparen können. Kräfte, die womöglich für die kommenden Ligaspiele gebraucht werden.