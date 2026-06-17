 2026-06-17T14:51:57.883Z

Allgemeines

Welche Landesliga zieht in Württemberg die meisten Zuschauer an?

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Sättele

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 2 25/26
LL Württemberg St. 1 25/26
LL Württemberg St. 3 25/26
LL Würt. St. 4 25/26
Schussenried

Die Saison in den vier Landesligen in Württemberg ist bereits beendet. FuPa wirft daher den vergleichenden Blick darauf, welche Landesliga-Staffel am besten besucht wurde.

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Landesliga Württemberg, Staffel 1

3,7 Tore/Spiel

144 Zuschauer/Spiel

--

Top-Zuschauer

224 Zuschauer/Spiel: Spvgg Satteldorf

205 Zuschauer/Spiel: TSV Crailsheim

200 Zuschauer/Spiel: SKV Rutesheim

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Landesliga Württemberg, Staffel 2

3,7 Tore/Spiel

160 Zuschauer/Spiel

--

Top-Zuschauer

206 Zuschauer/Spiel: TSV Köngen

205 Zuschauer/Spiel: GSV Maichingen

196 Zuschauer/Spiel: SC Geislingen

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Landesliga Württemberg, Staffel 3

3,9 Tore/Spiel

159 Zuschauer/Spiel

--

Top-Zuschauer

208 Zuschauer/Spiel: VfB Bösingen

207 Zuschauer/Spiel: SG Empfingen

189 Zuschauer/Spiel: SV Seedorf

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Landesliga Württemberg, Staffel 4

3,5 Tore/Spiel

204 Zuschauer/Spiel

--

Top-Zuschauer

328 Zuschauer/Spiel: SV Mietingen

316 Zuschauer/Spiel: SC Staig

285 Zuschauer/Spiel: FV Rot-Weiß Weiler

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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

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