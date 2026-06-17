Welche Landesliga zieht in Württemberg die meisten Zuschauer an?

Die Saison in den vier Landesligen in Württemberg ist bereits beendet. FuPa wirft daher den vergleichenden Blick darauf, welche Landesliga-Staffel am besten besucht wurde.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
_________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
3,7 Tore/Spiel
144 Zuschauer/Spiel
--
Top-Zuschauer
224 Zuschauer/Spiel: Spvgg Satteldorf
205 Zuschauer/Spiel: TSV Crailsheim
200 Zuschauer/Spiel: SKV Rutesheim
_____________________________
3,7 Tore/Spiel
160 Zuschauer/Spiel
--
Top-Zuschauer
206 Zuschauer/Spiel: TSV Köngen
205 Zuschauer/Spiel: GSV Maichingen
196 Zuschauer/Spiel: SC Geislingen
_____________________________
3,9 Tore/Spiel
159 Zuschauer/Spiel
--
Top-Zuschauer
208 Zuschauer/Spiel: VfB Bösingen
207 Zuschauer/Spiel: SG Empfingen
189 Zuschauer/Spiel: SV Seedorf
_____________________________
3,5 Tore/Spiel
204 Zuschauer/Spiel
--
Top-Zuschauer
328 Zuschauer/Spiel: SV Mietingen
316 Zuschauer/Spiel: SC Staig
285 Zuschauer/Spiel: FV Rot-Weiß Weiler
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________