Bei Welate Roj läuft es aktuell richtig gut. – Foto: Theo Titz

Welate hält die B-Liga spannend Im Topspiel gegen Spitzenreiter BW Wickrathhahn gewinnt Welate Roj mit 3:1. Trainer Emir Seyrekel lobt sein Offensivduo. Für den Schiedsrichter war das Spiel „fast schon langweilig“.

Zum Jahresabschluss stand das Topspiel der B-Liga Staffel 1 an: Der erste gegen den zweiten, Blau-Weiß Wickrathhahn gegen Welate Roj. Und die Partei sollte die Zuschauer am Ende nicht enttäuschen: Es war teilweise A-Liga-Niveau, das beide Teams zeigten. Am Ende setzte sich Roj mit 3:1 durch und rückt damit mit nun 37 Zählern bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Wickrathhahn heran – mit einem Spiel weniger auf dem Konto.

Es war das Kräftemessen zwischen zwei der besten Abwehrreihen der Liga – mit jeweils erfolgreichen Angreifern: Welate-Spieler Castello de Sousa Barroso ist mit 16 Toren beste Stürmer der Liga, bei Wickrathhahn weist Fabio Esposito die meisten Torbeteiligungen der Gruppe auf. Er kommt auf je zehn Tore und Assists. Barroso wiederum kann sich bei Welate auf die Zuspiele von Mitspieler und Kumpel Andreas Mbenga verlassen. Beide sind das neue Aushängeschild von Roj, kommen zu jedem Training und Spiel aus Köln angereist. „Die Einstellung der beiden ist vorbildlich“, erklärte Trainer Emir Seyrekel, der gemeinsam mit Mahad Dahir Yabal die sportlichen Geschicke leitet. „Da kann Wickrathhahn die beste Abwehr aller Teams haben, wenn wir mal aufdrehen, schenken wir ihnen einige Tore ein“, kündigte Seyrekel im Vorfeld bereits mit großen Worten an. Er sollte recht behalten. Wickrrathhahn hatte vor der Partie erst acht Gegentore in 15 Spielen kassiert – gegen Roj waren es dann drei auf einmal. Roj trat von Beginn an mutig und offensiv auf, hatte mehr Ballbesitz, biss sich aber zunächst an der sicher agierenden Abwehrkette der Hahner die Zähne aus. Es dauerte bis zur 38. Minute, ehe der Aufwand der Hausherren belohnt wurde: Drilon Bajramay traf nach einem Eckball zur 1:0-Führung für Welate. Auch der zweite Treffer für Roj fiel nach einem ruhenden Ball: Barroso zirkelte nach der Halbzeit einen Freistoß aus zentraler Position unhaltbar für Kai Schwiers ins Netz (54.). Allerdings kam Wickrathahn schnell zurück ins Spiel und erzielte durch John-Luca Weiss in der 63. Minute bereits den Anschlusstreffer.