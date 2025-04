Die Kicker der SG Betzigau/Wildpoldsried freuen sich über den Sieg in Seeg. – Foto: Helmut Betz

Weitnau und Betzigau setzen sich ab Das Spitzenduo gewinnt die Schlagerspiele in der Kreisilga Süd +++ Neugablonz verliert und gewinnt am "grünen Tisch" Verlinkte Inhalte KL Allgäu Süd Neugablonz Mauerstetten Oberbeuren TSV Kottern II + 12 weitere

Im Aufstiegsrennen der Kreisliga Süd ist über Ostern zwar noch keine Entscheidung gefallen, doch die Verfolger FC Füssen und TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg erlitten schwere Rückschläge. Sie verloren die Schlagerspiele gegen den TV Weitnau (6:1 in Füssen) und die SG Betzigau/Wildpoldsried (4:1 in Seeg). Durchwachsen waren die Feiertage für den BSK Olympia Neugablonz. Zwar setzte es beim Kellerkind TSV Oberstaufen eine 2:3-Niederlage, gleichzeitig sprach das Sportgericht den Ostallgäuern die Punkte aus der abgebrochenen Partie gegen Türksport Kempten zu. Ein Zuschauer, der Türksport zugeordnet werden konnte, hatte den Schiedsrichter attackiert und damit für einen Spielabbruch gesorgt.



Schiedsrichter: Burhan Secgin (Pfaffenhausen) - Zuschauer: 200 Im Verfolgerduell musste sich der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg der SG Betzigau/Wildpoldsried mit 1:4 geschlagen geben. Die SG erwischte einen Blitzstart, Pius Rist traf bereits in der 2. Minute zum 0:1. Diesen Rückstand steckten die Seeger noch gut weg, Alexander Melzer glich zwei Minuten später aus. Nach der Pause Pause traf Rist erneut (50.) und Marius Lipp verwandelte einen Elfmeter (68.) zum 1:3. Lukas Liebmann besiegelte den überraschend deutlichen Sieg in der 75. Minute mit dem 1:4.Schiedsrichter: Burhan Secgin (Pfaffenhausen) - Zuschauer: 200



Schiedsrichter: Christoph Grotz (Lengenwang) - Zuschauer: 150 Das Kellerduell zwischen dem VfB Durach II und dem FC Türksport Kempten endete mit einem torlosen Unentschieden. Beide Teams zeigten zwar engagierte Leistungen, aber auch Schwächen im Offensivspiel.Schiedsrichter: Christoph Grotz (Lengenwang) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 100 Mit dem 2:0-Erfolg beim SSV Wertach konnte der TSV Oberbeuren die Abstiegsränge verlassen. Samuel Walther stellte in der 19. Minute die Weichen auf Sieg, als er nach einem Pass von Vitalii Lypovetskyi zum 0:1 traf. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Martin Suntheim nachdem Marco Dieng ihn perfekt bedient hatte. Daran sollte sich nichts mehr ändern.Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 275 Im LVM-Fußballpark erlebten die Fans ein unerwartet einseitiges Duell zwischen dem FC Füssen und dem TV Weitnau. Der Tabellenführer machte schon in der ersten Halbzeit alles klar und gewann mit 6:1. Manfred Grams eröffnete das Schützenfest mit einem Kopfballtor in der 5. Minute, gefolgt von zwei weiteren Kopfballtreffern in der 9. und 23. Minute. Womit sich Grams über einen lupenreinen Hattrick freuen konnte. Daniel Socher stellte noch vor der Halbzeit auf 0:4. Nach einer Zeitstrafe für Erik Hoffmann (FC Füssen) fiel das 0:5 durch Socher. Jonas Natterer sorgte für das 0:6 (82.), bevor Hoffmann in der 88. Minute wengistens noch den Ehrentreffer für Füssen erzielte.Schiedsrichter: Kurt Ulas (Salgen) - Zuschauer: 275



Schiedsrichter: Kevin Mitchell (Rettenberg) - Zuschauer: 100 Im spannenden Duell setzte sich der TSV Buching/Trauchgau mit 1:0 gegen den SV Mauerstetten durch. In der 43. Minute erzielte Philip Kempf nach einer Vorlage von Cedric Kithiy das entscheidende Tor.Schiedsrichter: Kevin Mitchell (Rettenberg) - Zuschauer: 100

Drei Mal musste BSK-Keeper Lucas Hermann in Oberstaufen hinter sich greifen. – Foto: Stefan Günter



Schiedsrichter: Lukas Lürzel (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 90 Der TSV Oberstaufen wehrt sich weiter erfolgreiche gegen den drohenden Abstieg und setzte sich gegen die BSK Olympia Neugablonz mit 3:2 durch. Lukas Freidl brachte den TSV in der 12. Minute in Führung. Trotz einer Zeitstrafe für Jakob Maier (41.) erhöhten die Oberstaufer, als Johannes Botzenhart mit einem Kopfball nach Vorlage von Sebastian Lingg zum 2:0 erfolgreich war (49.). Besfort Rakovica verkürzte für Neugablonz (59.), doch Botzenhart stellte den alten Abstand wieder her (82.). In der Nachspielzeit traf Benjamin Maier zum 3:2, doch die Zeit reichte nicht mehr für den Ausgleich.Schiedsrichter: Lukas Lürzel (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 90



Schiedsrichter: Simon Kühnlein (Hindelang) - Zuschauer: 300 Eine 1:3-Heimniederlage kassierte dre SC Untrasried gegen den TSV Obergünzburg. Obergünzburg legte schnell zwei Treffer vor. Dominik Heinold verwandelte einen Elfmeter in der 3. Minute, Andreas Hanslick ließ in der 14. Minute das 0:2 folgen. Untrasried kämpfte zurück und verkürzte durch Alexander Gropper in der 29. Minute auf 1:2. In der 63. Minute musste Felix Rauscher für 10 Minuten vom Platz, doch Obergünzburg ließ in Unterzahl kein Gegentor zu. Als der TSV wieder komplett war, sorgte Benjamin Dorn in der 79. Minute mit dem 1:3 für die Entscheidung.Schiedsrichter: Simon Kühnlein (Hindelang) - Zuschauer: 300

Es war in einseitiges Duell zwischen dem SV Pforzen und dem TSV Kottern II. Die Bayernliga-Reserve dominierten das Spiel von Beginn an und stürzte Pforzen mit dem 7:0-Sieg in arge Abstiegsnöte. Sefer Qosaj eröffnete in der 11. Minute das Torfestival, Christopher Wegrath (27.) und Johannes Klein (29.) konnten bald nachlegen. Nach der Halbzeit erzielte Mohammad Walizada das vierte Tor in der 63. Minute, bevor Sven Kopp in der 73. und 76. Minute gleich doppelt zuschlug. Qosaj setzte den Schlusspunkt in der 78. Minute und sorgte für einen klaren 7:0-Sieg.

Schiedsrichter: Markus Rackl (Westendorf) - Zuschauer: 120