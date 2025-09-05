Weiteste Reise steht an

Die U17-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken haben ihr erstes Ligaspiel der neuen Saison am vergangenen Sonntag gegen den Aufsteiger FC Bitburg mit 14:0 (10:0) gewonnen. Das war an diesem Spieltag aber "nur" das vierthöchste Ergebnis, andere Spiele endeten 20:0 20:1 und 18:0. "Das ist keine gute Entwicklubg, schon in der abgelaufenen Runde gab es hohe Ergebnisse, aber jetzt scheint t der Unterschied noch krasser zu sein. Das Leistungsgefälle ist nun zwischen den ambitionierten Teams und anderen Mannschaften noch größer geworden", sagte FCS-U17-Trainer Tobias Grimm. Sein Team reist am Sonntag nach Dierdorf und trifft dort um 13 Uhr auf dem Rasenplatz an der Schulstr. auf den SV Wienau. "Sie haben beide Spiele gewonnen, da werden wir es nach einer langen Fahrt nicht einfach haben, zumal der Platz recht groß ist. Zudem fehlen uns noch immer einige Spielerinnen". So muss er auf Stürmerin Hannah Dietrich verzichten,. bei Carmen Kirps könnte es knapp werden, Amy Peter hat noch keine Freigabe und Lea Becker ist auch noch nicht so weit nach langer Pause.