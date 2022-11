Weiteste Auswärtsfahrt für die SG Sonnenhof Fußball-Oberligist aus Großaspach spielt morgen beim Tabellenletzten Freiburger FC.

Für die Fußballer der SG Sonnenhof Großaspach steht in der Oberliga eine Auswärtsaufgabe an. Der Tabellenzweite tritt am morgigen Samstag um 16 Uhr beim Schlusslicht Freiburger FC an. Es ist zugleich die weiteste Auswärtsfahrt für die Mannschaft aus dem Fautenhau, denn die Strecke in den Breisgau beträgt etwa 230 Kilometer.

Die Großaspacher stehen weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz. Daran änderte auch die 0:3-Heimniederlage vor fast 5000 Zuschauern im Topduell gegen den Spitzenreiter Stuttgarter Kickers nichts. „Das Spiel vom vergangenen Freitagabend haben wir vollständig analysiert, aufgearbeitet und damit schlussendlich auch abgehakt“, macht SG-Trainer Evangelos Sbonias klar. Er schiebt nach: „Das hatten wir zu Beginn unserer Trainingswoche am Montag bereits erledigt. Es wurde im Vorfeld natürlich viel auf dieses Spiel hingearbeitet und es ist auch viel Energie im Spiel liegen geblieben.“ Jedoch hatten die Großaspacher eine Woche Zeit, um neue Kraft zu tanken.

Trotzdem war es für die Großaspacher etwas ärgerlich, gegen den Aufstiegsanwärter gut mitzuhalten, aber am Ende ohne Punkt dazustehen. Deshalb beschwichtigt Sbonias: „Ich habe aber auch unmittelbar nach der Partie klar betont, dass die Saison nach dem Kickers-Spiel in keine Richtung für uns zu Ende ist. Die Mannschaft hat das im Training auch bestätigt und damit deutlich gezeigt, dass daran keinerlei Gedanken mehr verschwendet werden.“ Jedoch haben die Großaspacher derzeit den zweiten Rang zementiert. Der Rückstand zum Tabellenführer aus Stuttgart beträgt sechs Punkte. Allerdings hat die SG einen Vorsprung von vier Zählern zum Dritten aus Göppingen.

Zeit zum Ausruhen haben die Großaspacher nicht, denn am morgigen Samstag steht die nächste Aufgabe an. Und da führt der Weg für die Mannschaft aus dem Fautenhau in den Breisgau. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte trifft der Sonnenhof auf den Freiburger FC. „Für uns gilt es am Samstag, an die Leistungen der vergangenen Wochen anzuknüpfen und im besten Fall mit drei Punkten wieder heimzufahren“, gibt Coach Sbonias das Ziel aus. Vor der Niederlage gegen die Kickers hatten die Großaspacher drei Siege hintereinander gelandet – 2:0 gegen den FC 08 Villingen, 1:0 beim SSV Reutlingen und 2:0 gegen den Göppinger SV. In die Erfolgsspur will der Sonnenhof morgen zurückfinden.

Gegner Freiburger FC geht nach dem Aufstieg über die Relegationsspiele aus der Verbandsliga Südbaden in die Oberliga am Ende der Saison 2018/2019 in seine vierte Spielzeit in der höchsten Spielklasse in Baden-Württembergs in Serie. Der deutsche Meister von 1907 belegt mit acht Punkten aus den bisherigen 15 Saisonspielen den 18. und damit letzten Tabellenplatz. Dabei holte das Team von Trainer Benjamin Pfahler sieben seiner bislang acht Zähler in den vergangenen vier Partien und feierte zuletzt zwei Auswärtssiege in Folge – 1:0 beim 1. FC Rielasingen-Arlen und 2:1 beim SSV Reutlingen. Großaspach ist gewarnt und sollte den morgigen Kontrahenten nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Personell sieht es bei der SG recht gut aus. Allerdings steht Defensivmann Elias Rahn (Verletzung am Hüftbeuger) weiterhin nicht zur Verfügung. Fraglich ist der Einsatz von Manuel Konrad, der sich mit muskulären Problemen herumplagt.