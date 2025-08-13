„Weiterkommen wäre Überraschung“: TSV Egmating empfängt TSV Haar im Toto-Pokal

Die Aussagekraft früherer Vergleiche liegt eigentlich nahe Null. Dennoch könnten sie darauf hindeuten, wie die Kräftevergleiche vor dem Toto-Pokalspiel heute Abend (19.30 Uhr) in Egmating verteilt sind.

Hier der Gastgeber, mit neuem Coach, knapp abgestiegen in die A-Klasse. Dort der TSV Haar, eine gut eingespielte Truppe, wieder einmal ein heißer Titelkandidat in der Kreisklasse.

Und dann die vier Duelle in den letzten zwei Jahren: Viermal siegte Haar, zudem meist deutlich; Torverhältnis dabei: 3:23. Kein Wunder, wenn Egmatings Trainer sagt: „Ein Weiterkommen wäre eine Überraschung.“ Thomas Brunner sieht die Pokal-Aufgabe vielmehr als Teil der TSV-Vorbereitung, „die wir aber sehr ernst nehmen“, wie er versichert.