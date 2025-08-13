„Weiterkommen wäre Überraschung“: TSV Egmating empfängt TSV Haar im Toto-Pokal

Die Aussagekraft früherer Vergleiche liegt eigentlich nahe Null. Dennoch könnten sie darauf hindeuten, wie die Kräftevergleiche vor dem Toto-Pokalspiel heute Abend (19.30 Uhr) in Egmating verteilt sind.
Hier der Gastgeber, mit neuem Coach, knapp abgestiegen in die A-Klasse. Dort der TSV Haar, eine gut eingespielte Truppe, wieder einmal ein heißer Titelkandidat in der Kreisklasse.
Und dann die vier Duelle in den letzten zwei Jahren: Viermal siegte Haar, zudem meist deutlich; Torverhältnis dabei: 3:23. Kein Wunder, wenn Egmatings Trainer sagt: „Ein Weiterkommen wäre eine Überraschung.“ Thomas Brunner sieht die Pokal-Aufgabe vielmehr als Teil der TSV-Vorbereitung, „die wir aber sehr ernst nehmen“, wie er versichert.
Drum werde er auch die „derzeit verfügbar bestmögliche Formation“ aufs Feld schicken. Brunner wäre nicht Brunner, würde er nicht insgeheim auf einen Erfolg hoffen. Schließlich sei man „voll im Soll“. Zudem würden Mannschaft und Trainer mittlerweile zu einem Team zusammenwachsen. Voraussetzung für Brunners Ziel Nummer eins in Egmating: Spaß am Fußball.