Timo Kepplin war es, der in der 45.+4 endlich den Ball im Tor unterbrachte. Er war mit dem Pausenpfiff bei einer Ecke per Kopfball zur Stelle. Zuvor schossen die Gäste eine 2:0 Führung heraus, in dem sie sehr robust auftraten und Lufthocheit genossen. Beide Tore erzielten sie per Kopf.

Für unsere Burgstädter hatte vor allem unser Torjäger Mirco Husmann Chancen zu treffen. Leider stand bei seiner besten Chance der Innenpfosten im Weg.

Kurz nach der Pause erhöhte Langen erneut. Zum dritten Mal an diesem Tag per Kopf und stellten damit den alten Abstand wieder her (51.).

Aber unser immer noch ungeschlagenes Team darf man einfach nicht abschreiben, denn auch diesen Nackenschlag konnte sie wegstecken. Spielertrainer Sebastian Schmagt traf sehenswert aus der Drehung zum 2:3 (64.). Und wer nach 90 Minuten dachte heute ist es soweit mit der ersten Saisonniederlage, der hatte die Rechnung ohne den eingewechselten Felix Roggmann gemacht!

Nach einer schönen Flanke von Mirco Husmann war der Edeljoker per Kopf zur Stelle (90.+1) und rettete damit die unfassbare Serie und zeigte einmal mehr welche Mentalität in unserer Mannschaft steckt.

Damit bleibt unser Team weiterhin ungeschlagener Spitzenreiter.

