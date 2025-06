Weiterhin ungeschlagen – Staig siegt auch im letzten Auswärtsspiel

Der SCS bleibt weiterhin ohne Niederlage und konnte auch das Auswärtsduell bei abstiegsbedrohten Blausteinern für sich entscheiden. Coach Tim Hille tauschte im Vergleich zum Pokalfinale ordentlich durch und so durfte beispielsweise Luca Ebhard das Staiger Tor hüten. Doch dies tat der Spielfreude und Dominanz des frisch gebackenen Pokalsieger keinen Abbruch und so sorgte Torjäger Finn Annabring bereits nach wenigen Minuten für die frühe Führung. Sein Chip fand bei wechselhaften Wetterbedingungen und schwierigen Platzverhältnissen den Weg ins gegnerische Tor. Danach kamen allerdings auch die Hausherren besser ins Spiel und konnten folgerichtig ausgleichen. Kurz vor der Pause dann doch noch die Gästeführung: Youngster Tom Bischof erzielte per Kopf sein erstes Bezirksligator und brachte die Staiger Farben zur Halbzeit wieder in Front. In der zweiten Halbzeit war unser SCS weiterhin spielbestimmend und hatte weitere Gelegenheiten den Deckel drauf zu machen. Die Blausteiner hingegen blieben weiter blass und konnten nicht mehr wirklich gefährlich zum Abschluss kommen. So erlöste Ousman Jasseh kurz vor Spielende die Grün-Weiß-Roten und traf zum hochverdienten 3:1, welches gleichbedeutend mit dem Endergebnis war. Damit wahrte der SC Staig den tadellosen Nimbus ohne Niederlage und konnte einen weiteren Auswärtsdreier feiern.