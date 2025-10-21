Weiterhin ungeschlagen – Markt Schwaben gewinnt auch gegen Langengeisling

Markt Schwaben – Für die Markt Schwabener Fußballfrauen läuft es in der Bezirksoberliga weiterhin nach Maß. Auch im sechsten Auftritt bewahrte der Neuling seine weiße Weste und feierte im Spitzenspiel gegen den Rivalen FC Langengeisling einen verdienten 4:2 (4:1)-Erfolg.

Dadurch hat das FCMS-Team die Führung in der Tabelle behauptet und sogar auf fünf Zähler gegenüber dem neuen und ebenfalls noch ungeschlagenen Verfolger TSV Turnerbund München (ein Spiel weniger) ausgebaut. Von einem veränderten Saisonziel will Markt Schwabens Trainer Matthias Reiter aber nichts hören, auch wenn man mit dem TSV Gilching und eben Geisling zwei der drei Meisterschaftskandidaten bezwungen hat. „Sie und Turnerbund sind weiterhin meine Favoriten“, betont er.

Für ganz oben reiche es noch nicht, glaubt Reiter. Den Beweis lieferte aus seiner Sicht das Duell gegen den Erdinger Nachbarn. „Langengeisling war in meinen Augen das spielerisch bessere Team. Sie haben uns ganz schön hinten reingedrückt. Das Ergebnis spiegelt das nicht wider, aber wir hatten eben nur 15 super Minuten, in denen wir vier Hütten gemacht haben.“

Vorzeitiger Klassenerhalt?

Doch das reichte, um im heimischen Sportpark aus einem 0:1-Rückstand (Lisa Maier/10.) einen deutlichen Vorsprung zur Pause herauszuholen und über die Zeit zu bringen. Die Gäste präsentierten sich aus Sicht des FCMS-Coaches „konteranfällig“, während seine kampfstarke Elf nach der Pause das Spiel defensiv im Griff hatte und nur zwei Chancen zuließ. Eine davon führte zum 4:2-Endstand (Elina Rastl/80.).

Vorne hatte Laura Staudigl das 1:1 (12.) besorgt, als sie einen Rückpass abfing und FCL-Torhüterin Wilma Rehm erfolgreich umspielte. Danach kam Markt Schwaben besser in Tritt und legte durch Eva Schmitt per Fernschuss das 2:1 (23.) nach. Ein Doppelschlag vor der Pause durch Eva-Maria Zollner (42.) und erneut Torjägerin Schmitt (44.) bedeutete die frühe Entscheidung. Und damit ist klar: Nicht mehr viel fehlt, um den Klassenerhalt schon in der Vorrunde vorzeitig zu sichern. Vielleicht wird dann das Saisonziel beim FCMS kurzerhand geändert.