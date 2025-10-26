Weiterhin ohne Punktverlust

Am elften Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg empfing die SG Hohenstadt/Untergröningen zu Hause die Drittvertretung der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Bei nasskaltem Wetter kamen die Gastgeber nur träge ins Spiel, sodass der ganz große Torregen ausblieb und man erst spät in der Partie ein deutliches Ergebnis erzielen konnte. Die SGHU hatte von Beginn an das Heft des Handelns in der Hand, tat sich aber schwer daraus auch Profit zu schlagen. Ein erster Versuch von Nick Grimm ging über das Tor (11.) und so brauchte es einen Standard für die Hausherren, um in Führung zu gehen. Angelo Colletti trat eine Ecke von der linken Seite scharf herein. Innenverteidiger Marcel Crljic wurde in der Mitte sträflich frei gelassen und konnte so per Kopf auf 1:0 stellen (12.).

In der Folge hatten Nick Grimm, Marco Klotzbücher und auch Domenico Prencipe noch gute Gelegenheiten, doch scheiterten sie allesamt an der Latte. Eine weitere Riesengelegenheit ergab sich für Spielertrainer Colletti nach Doppelpass mit Klotzbücher, doch schaute er beim Duell mit dem Torhüter in die Röhre. Anschließen schalteten die Gastgeber deutlich zurück, sodass die letzte Viertelstunde des ersten Durchgangs recht ereignislos blieb und es mit dem 1:0 in die Pause ging.