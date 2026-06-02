Weiterhin in der Erfolgsspur

In den ersten 45 Spielminuten gestaltete sich die Begegnung recht ausgeglichen. Die Gäste von der Weißen Elster agierten viel mit hohen Bällen. Der FC Einheit hielt lauf- und einsatzstark dagegen. Die Abwehr um Kapitän Norman Enke gab sich keine Blöße. Beide Teams hatten jeweils eine Torchance, so dass es leistungsgerecht torlos in die Kabinen ging.

Sofort nach Wiederbeginn erhöhten die Einheitspieler die „Schlagzahl“. Während zunächst noch die Cleverness beim Abschluss fehlte, platzte dann endlich der Knoten. Beim Führungstreffer des FC Einheit wurde Robin Ensenbach angespielt. Mit dem Kopf überlupfte er Gästekeeper Nils Petersen. Den von der Querlatte zurückspringenden Ball jagte Max Jäger in die Maschen. Nur zwei Minuten später setzte sich Luis Czerwonka auf der rechten Außenbahn durch, bediente den freistehenden Robin Ensenbach, der ohne Mühe zum 2:0 vollendete. Die Greizer drängten nun auf einen eigenen Torerfolg. Erik Rößler dirigierte mit Umsicht die umformierte Viererkette. Der FC Einheit nutzte die Unordnung in der Gästeabwehr. Marius Trunk zeigte bei einem Konter seine Schnelligkeit und Ballsicherheit. Fortan erschien auf de Sprecherturm der neue Spielstand von 3:0. Beinahe hätte Leon Matiss nach einem guten Pass von Robin Ensenbach einen weiteren Treffer erzielt, doch bei seinem Abschluss rettete die Querlatte für den 1. FC Greiz.

Fazit: Es blieb bis zum Abpfiff beim 3:0 für den FC Einheit, Trainer Josef Bresigke lobte seine Jungs für die Steigerung in der 2. Halbzeit in puncto Zweikampfführung, Kreativität und taktischer Disziplin. Das Team hat aus den vergangenen vier Spielen zehn Punkte erzielt und will diese Serie am kommenden Sonntag bei den Eurotrinks Kickers in Gera fortsetzen.