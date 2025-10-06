Weiterhin der Tabellenprimus – Erling bezwingt auch Pöcking

Im Reserve-Derby der B-Klasse 5 behauptet die Mannschaft von Trainer Baumgartner mit einem 2:0-Erfolg die Spitzenposition.
Erling – Erlings Zweite hat das Spitzenspiel der B-Klasse 5 gegen die SCPP-Reserve für sich entschieden. Die vom Ex-Pöckinger Stefan Baumgartner trainierten Hausherren verteidigten durch den Derbysieg die Tabellenführung. Nach gutem Start der Gäste traf Dominik Schlehhuber aus der Distanz zur Führung für Erling, kurz vor dem Abpfiff machte Agron Krasniqi nach einem Fehler im Spielaufbau des SCPP den Sack zu.
„Es war ein bisschen unglücklich, wir hätten durchaus einen Punkt mitnehmen können. Aber man kann den Jungs keinen Vorwurf machen, sie haben alles reingeworfen“, sagte Gäste-Trainer Mathias Gayk nach der Rückkehr zu seinem Ex-Verein. Er betonte nach der ersten Saisonpleite: „Man muss auch verlieren können, das wirft uns jetzt nicht um.“