Weiterhin der Tabellenprimus – Erling bezwingt auch Pöcking

Im Spitzenderby der B-Klasse 5 behielten Jacob Dreyer (r.) und der TSV Erling-Andechs II die Oberhand gegen den SC Pöcking-Possenhofen II um Julian Ammer (2.v.r.). Damit verteidigte die TSV-Reserve die Tabellenführung. – Foto: Andrea Jaksch

Erling – Erlings Zweite hat das Spitzenspiel der B-Klasse 5 gegen die SCPP-Reserve für sich entschieden. Die vom Ex-Pöckinger Stefan Baumgartner trainierten Hausherren verteidigten durch den Derbysieg die Tabellenführung. Nach gutem Start der Gäste traf Dominik Schlehhuber aus der Distanz zur Führung für Erling, kurz vor dem Abpfiff machte Agron Krasniqi nach einem Fehler im Spielaufbau des SCPP den Sack zu. Gestern, 16:00 Uhr TSV Erling-Andechs Erling-A. II SC Pöcking-Possenhofen SC Pöcking II 2 0 Abpfiff