Weiterhin auf der Siegerstraße

– Foto: Henrik Leuze

Die Partie war nur drei Minuten alt, ehe der Unparteiische ein erstes Mal in Richtung Anstoßpunkt zeigte, denn Angelo Colletti konnte nach einer Eckballvariante die frühe Führung für die Gäste markieren – Seitz führte den Eckstoß flach in Richtung Elfmeterpunkt aus, Colletti war eingelaufen und konnte den Ball flach unten links ins Tor zum 0:1 setzen.

Am 20. Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg gastierte die SG Hohenstadt/Untergröningen bei der Zweitvertretung des TSV Hüttlingen. Bei wieder einmal winterlichen Temperaturen konnten sich die Gäste in einer anfangs engen Partie am Ende mit 1:4 durchsetzen und können mit einem ordentlichen Punktepolster auf das spielfreie Osterwochenende blicken.

In der elften Minute konnten dann die Gastgeber ausgleichen. Moritz Kamm brachte eine Flanke von der linken Seitenlinie platziert an den zweiten Pfosten, wo Max Melzer eingelaufen war und per Kopf zum 1:1 vollstrecken konnte.

Aber auch Hüttlingen machte von Beginn an mit, sodass Max Melzer nach fünf Minuten gefährlich zum Abschluss kam, SGHU-Schlussmann Leopardi jedoch abwehren konnte. Auch Marco Klotzbücher kam in Spielminute sieben ein erstes Mal nach Steckpass zum Abschluss, setzte den Ball aber ganz knapp rechts am Tor vorbei.

In der Folge gönnte sich die Partie eine kleine Ruhepause, ehe Jannik Bürgel die Gäste in der 31. Minute erneut in Führung brachte. Danilo Funk, welcher früh für den verletzten Manuel Rupp eingewechselt worden war, machte den Ball gut 20 Meter vor dem gegnerischen Tor fest. Er legte ab zu Bürgel, welcher sich ein Herz fasste und den Ball aus zentraler Position links halbhoch ins Netz haute.

Einen weiteren sehenswerten Versuch hatte Bürgel in Minute 38 aus fast 30 Metern. Sein Schuss von der linken Seite senkte sich gefährlich aufs Tor, jedoch setzte Hüttlingens Schlussmann zur Flugparade an und konnte den Ball zur Ecke abwehren.

Bis zur Halbzeit geschah dann nichts mehr, sodass es mit dem 1:2 in die Kabinen ging.

Nach Wiederanpfiff verlor die Partie einiges an Schwung, was nicht zuletzt daran lag, dass Nicklichkeiten auf beiden Seiten dafür sorgten, dass das Spiel ein ums andere Mal unterbrochen wurde.

So dauerte es bis zur 70. Minute, ehe der kurz zuvor eingewechselte Sascha Hepke die Entscheidung der Partie herbeiführen konnte. Alexander Seitz eroberte den Ball im Mittelfeld und spielte den in der Spitze lauernden Hepke an. Dieser behauptete den Ball, drehte sich um 180 Grad, ging ein paar Meter und schloss dann von der Strafraumkante ab, sodass der Ball flach rechts ins Netz zum 1:3 ging.

Anschließend versuchte sich Hüttlingen daran noch einmal heranzukommen, doch brachte nichts Spruchreifes in Richtung Tor der Gäste auf den Platz. So verstrichen die Minuten ohne, dass viel geschah, ehe dann in der Nachspielzeit der eingewechselte Niklas Zick für den 1:4 Endstand sorgte. Einen langen Ball der Gäste konnte die Hüttlinger Abwehr nicht souverän klären, sodass dieser bei Zick landete, welcher rechts an der Strafraumkante abschloss und den Ball satt ins Tor setzte (90.+4). Dies war gleichbedeutend mit dem Schlusspfiff.

Die SG Hohenstadt/Untergröningen kann somit mit 16 Punkten Vorsprung (Verfolger SSV Aalen II mit zwei bestrittenen Spielen weniger) an der Tabellenspitze auf das Osterwochenende blicken, an welchem man dieses Jahr komplett spielfrei hat.

Aufstellung:

SG Hohenstadt / Untergröningen: Fabio Leopardi, Manuel Rupp (24. Danilo Funk), Felix Häußler, Moritz Müller, Niklas Schulz, Niklas Maier, Alexander Seitz (73. Domenico Prencipe), Marco Klotzbücher (68. Sascha Hepke), Jannik Bürgel, Dorian Grau (39. Niklas Zick), Angelo Gabriele Colletti

Tore: 0:1 Angelo Gabriele Colletti (3.), 1:1 Max Melzer (11.), 1:2 Jannik Bürgel (31.), 1:3 Sascha Hepke (70.), 1:4 Niklas Zick (90.+4)