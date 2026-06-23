Weiteres Trio gebunden

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Die SG Geismar/Züschen setzt ihre Kaderplanung mit den nächsten Zusagen fort. Wie der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien bekanntgab, haben Marek Hoffmann, Noah Bott und Louis Sarrazin verlängert und bleiben dem Verein damit auch in der kommenden Saison erhalten.

Im Mittelpunkt stehen drei Personalien, die der SG in unterschiedlichen Mannschaftsteilen Kontinuität geben. Marek Hoffmann bleibt als Offensivspieler an Bord, Noah Bott ist weiterhin für die Defensive eingeplant, und auch Louis Sarrazin wird den Blau-Weißen erhalten bleiben. Gerade in einer Phase, in der der Verein die Mannschaft für die Saison 2026/27 Schritt für Schritt formt, sind diese Zusagen wichtige Bausteine.

Zuvor hatte die SG bereits weitere Entscheidungen vermeldet. Benjamin Raue, vom Verein als Spieler, Entertainer und Motivator bezeichnet, bleibt ebenfalls dabei. Zudem hatten die Torhüter Maurice Sauer, Lukas Beez und Marvin Schmidt ihre Zusagen gegeben und damit für Planungssicherheit zwischen den Pfosten gesorgt.