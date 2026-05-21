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Weiteres Trio gebunden
FC Körle schließt nächsten Teil der Kaderplanung ab
Der FC Körle 69 hat bei seiner Kaderplanung für die kommende Saison weitere Fakten geschaffen. Nach den bereits vermeldeten Vertragsverlängerungen der vergangenen Wochen bleiben nun auch Süleyman Uysal, Ricardo Mendes und Jonas Hentschel dem Kreisoberligisten erhalten. Der Verein sprach in seinen sozialen Medien von einem weiteren wichtigen Zeichen – und davon, dass damit eine der letzten Zusagen für die erste Mannschaft komplettiert sei.
Der Fokus liegt damit auf einem Trio, das unterschiedliche Rollen im Körler Gefüge einnimmt. Süleyman Uysal, 24 Jahre alt und zweiter Kapitän der Mannschaft, steht für Verantwortung und Verlässlichkeit im Mittelfeld. Auch Ricardo Mendes bleibt an Bord. Der 34 Jahre alte Angreifer war vom TSV Obermelsungen nach Körle gekommen und bringt Erfahrung in die Offensive. Seine Zusage gibt Trainer Hannes Alter eine weitere feste Größe im Angriff – und dem Verein zusätzliche Planungssicherheit. Mit Jonas Hentschel verlängert zudem ein weiterer Offensivspieler. Der 24-Jährige gehört nicht nur zum Kader, sondern ist als Vorstand Öffentlichkeitsarbeit auch im Vereinsumfeld engagiert. Seine weitere Zusage passt damit in das Bild eines Klubs, der auf Identifikation, Zusammenhalt und gewachsene Strukturen setzt.
Daniel Gerlach aus der sportlichen Leitung zeigte sich entsprechend zufrieden mit dem Stand der Planungen. „Wir freuen uns, dass wir eines der letzten offenen Gespräche erfolgreich abschließen konnten. Damit steht der Kern unserer Mannschaft für die neue Saison“, wird er in der Vereinsmitteilung zitiert.
Zuvor hatte der FC Körle bereits die Verlängerungen von Leon Pehar, Igor Bartel, Pascal Degenhardt, Umut Muhammed Eker, Patrick Misiak, Niklas Holl, Hakan Cil, Ruslan Musin und Till Gröbner bekanntgegeben. Mit Uysal, Mendes und Hentschel wächst die Zahl der bestätigten Zusagen weiter – und der Kern der Mannschaft nimmt endgültig Kontur an.