Weiteres Trio gebunden

Der Fokus liegt damit auf einem Trio, das unterschiedliche Rollen im Körler Gefüge einnimmt. Süleyman Uysal, 24 Jahre alt und zweiter Kapitän der Mannschaft, steht für Verantwortung und Verlässlichkeit im Mittelfeld. Auch Ricardo Mendes bleibt an Bord. Der 34 Jahre alte Angreifer war vom TSV Obermelsungen nach Körle gekommen und bringt Erfahrung in die Offensive. Seine Zusage gibt Trainer Hannes Alter eine weitere feste Größe im Angriff – und dem Verein zusätzliche Planungssicherheit. Mit Jonas Hentschel verlängert zudem ein weiterer Offensivspieler. Der 24-Jährige gehört nicht nur zum Kader, sondern ist als Vorstand Öffentlichkeitsarbeit auch im Vereinsumfeld engagiert. Seine weitere Zusage passt damit in das Bild eines Klubs, der auf Identifikation, Zusammenhalt und gewachsene Strukturen setzt.

Daniel Gerlach aus der sportlichen Leitung zeigte sich entsprechend zufrieden mit dem Stand der Planungen. „Wir freuen uns, dass wir eines der letzten offenen Gespräche erfolgreich abschließen konnten. Damit steht der Kern unserer Mannschaft für die neue Saison“, wird er in der Vereinsmitteilung zitiert.