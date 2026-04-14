Weiteres Trio gebunden

Die SG Bartenwetzer treibt ihre Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat die nächsten wichtigen Zusagen eingesammelt. Wie die Mannschaft aus der Kreisliga A1 Schwalm-Eder bekanntgab, haben nun auch Deniz Demirdag, Nico Schumann und Alexander Zeiter ihre Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben.

So wächst bei der SG Bartenwetzer das Gerüst für die kommende Runde Stück für Stück weiter. Die früheren Zusagen von Dmitri Alexandrowitsch Petko, Hakan Likaj und Orges Barbatovci waren der Auftakt, die Verlängerungen von Demirdag, Schumann und Zeiter verleihen der Kaderplanung nun zusätzliches Gewicht. Für einen Verein der in der Liga oben mitmischt sind das Nachrichten, die weit über den Charakter einer bloßen Randnotiz hinausgehen.