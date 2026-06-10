Weiteres Talent wechselt zum 1. CfR Demian Bernsee Villiers wechselt von Waiblingen nach Pforzheim von Marco Nabinger · Heute, 08:29 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marco Nabinger

Auf der Suche nach jungen, hungrigen Spielern ist der 1. CfR erneut fündig geworden. Demian Bernsee Villiers Demian Bernsee Villiers trägt ab der neuen Saison das Pforzheimer Trikot. Der 19-jährige kommt vom FSV Waiblingen, wo er ein Jahr im Herrenbereich aktiv war. Beim FSV schaffte er nach der Jugend auf Anhieb den Sprung in die Stammformation des württembergischen Verbandsligisten. Aufgrund einer Bänderverletzung musste er 5 Spiele pausieren, bei allen anderen Begegnungen stand er in der Startformation. Das ist sicher nicht alltäglich.

Der Sohn eines deutschen Vaters und einer mexikanischen Mutter wohnt in Leinfelden-Echterdingen. Er schloss im letzten Jahr erfolgreich sein Abitur ab und stellt derzeit beruflich seine Weichen für die Zukunft. Demian genoss bei der TSG Hoffenheim, FCA Walldorf und zuletzt dem SV Sandhausen eine hervorragende Ausbildung. Er spielte dort in der Junioren-Oberliga, -Regionalliga und der DFB Nachwuchsliga. Mit Hoffenheim feierte er die süddeutsche U17-Meisterschaft und erreichte im Kampf um die Deutsche Meisterschaft das Halbfinale.