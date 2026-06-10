Weiteres Talent wechselt zum 1. CfR

Auf der Suche nach jungen, hungrigen Spielern ist der 1. CfR erneut fündig geworden.Demian Bernsee Villiers
trägt ab der neuen Saison das Pforzheimer Trikot. Der 19-jährige kommt vom FSV Waiblingen, wo er ein Jahr im Herrenbereich aktiv war. Beim FSV schaffte er nach der Jugend auf Anhieb den Sprung in die Stammformation des württembergischen Verbandsligisten. Aufgrund einer Bänderverletzung musste er 5 Spiele pausieren, bei allen anderen Begegnungen stand er in der Startformation. Das ist sicher nicht alltäglich.
Der Sohn eines deutschen Vaters und einer mexikanischen Mutter wohnt in Leinfelden-Echterdingen. Er schloss im letzten Jahr erfolgreich sein Abitur ab und stellt derzeit beruflich seine Weichen für die Zukunft.
Demian genoss bei der TSG Hoffenheim, FCA Walldorf und zuletzt dem SV Sandhausen eine hervorragende Ausbildung. Er spielte dort in der Junioren-Oberliga, -Regionalliga und der DFB Nachwuchsliga. Mit Hoffenheim feierte er die süddeutsche U17-Meisterschaft und erreichte im Kampf um die Deutsche Meisterschaft das Halbfinale.
"Ich kenne Giuseppe Ricciardi schon rund 10 Jahre. Er hat mich nun zum 1. CfR geholt. Ich habe die Mannschaft schon mehrfach spielen sehen und weiß, welche Wucht und Power dieser Verein hat. Die Infrastruktur macht im Vergleich zu den meisten anderen Oberligisten schon einen Unterschied. Ich bin sehr glücklich, dass ich nun diesen Schritt machen kann."
Auch Giuseppe Ricciardi ist mehr als zufrieden:
"Es waren bereits mehrere Oberligisten an Demian dran, aber letztendlich hat er sich für uns entschieden. Er hat eine sehr gute NLZ-Ausbildung und bringt sowohl mit als auch gegen den Ball vieles mit. Er macht gute Tiefenläufe und ist auch in engen Räumen stark. Ich sehe großes Potential in ihm. Jetzt ist es erst einmal wichtig, dass er sich jetzt schnell an die Oberliga gewöhnt."