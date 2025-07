Weiteres Quartett verlängert beim FSV Schöningen

Der FSV Schöningen kann weitere Kontinuität im Kader für die Regionalliga-Saison 2025/26 vermelden. Mit Lucas Arnold, Elia Cirrone, Dimitar Milushev und Tom Luca Winter haben vier junge Spieler ihre Verträge verlängert – und gehen mit in die erste Regionalligasaison der Vereinsgeschichte.

In der Defensive bleibt Dimitar Milushev dem FSV erhalten. Der körperlich robuste Verteidiger bringt viel Wucht in die Zweikämpfe und soll auch in der Regionalliga für Stabilität sorgen.

Mit Tom Luca Winter – im Team als „Bodo“ bekannt – sichert sich der FSV zudem einen vielseitig einsetzbaren Außenspieler. Ob als Verteidiger oder offensiv auf der Flanke: Winter überzeugt durch Flexibilität, Tempo und Einsatzbereitschaft.