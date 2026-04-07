Weiteres Quartett gebunden Wissling, Harder, Rehbein und Späth bleiben von red · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jan Siebo

Die TSG Sandershausen treibt ihre Personalplanung für die kommende Saison 2026/27 weiter mit Nachdruck voran. Nachdem der Gruppenligist zuletzt bereits die Verlängerungen von Loic John, Sascha Hebold, Jonathan Mogck, Johannes Plasczyk, Jan Schleiden und Philipp Wissemann vermeldet hatte, stehen nun die nächsten vier Zusagen fest: Max Wissling, Erik Harder, Dominic Rehbein und Marco Späth bleiben der TSG ebenfalls ligaunabhängig erhalten.

Im Mittelpunkt des jüngsten Personalpakets steht vor allem Max Wissling, der in Sandershausen längst mehr ist als nur ein Offensivspieler. Der 27-Jährige stammt aus der eigenen Jugend, gehört dem Mannschaftsrat an und verkörpert die enge Bindung zwischen Verein und Team in besonderer Weise. Wenn Wissling im kommenden Jahr sein 25-jähriges Vereinsjubiläum feiern kann, ist das auch Ausdruck einer bemerkenswerten Identifikation mit Blau-Weiß. Sportlich wie menschlich bleibt er damit ein Gesicht der TSG. Auch Erik Harder hat in kurzer Zeit gezeigt, warum er für Sandershausen wertvoll ist. Der 21-Jährige war erst im vergangenen Sommer vom FSC Lohfelden gekommen und überzeugte nicht nur im Mittelfeld, sondern bei Bedarf auch als Außenverteidiger. Gerade diese Vielseitigkeit macht ihn für Trainer André Fröhlich zu einer wichtigen Option. Hinzu kommen Technik, Tempo und eine Spielweise, die von hoher Intensität geprägt ist.

Eine zentrale Rolle im Gefüge nimmt zudem Dominic Rehbein ein. Der 28-Jährige, der vor knapp drei Jahren vom SV Kaufungen 07 zur TSG wechselte, steht sinnbildlich für Robustheit, Führungsstärke und Präsenz. Ob im Mittelfeld oder im Defensivverbund – Rehbein übernimmt Verantwortung, geht voran und zählt ebenso wie Wissling zu den festen Größen im Mannschaftsrat. Solche Spieler sind gerade in einer Mannschaft, die sportlich hohe Ziele verfolgt, von kaum zu überschätzendem Wert. Komplettiert wird das neue Quartett von Marco Späth, der sich nach seinem späten Wechsel im vergangenen Sommer schnell eingefügt hat. Der 23-Jährige kam kurzfristig von den Freien Turnern Braunschweig und brachte vom ersten Moment an genau jene Qualitäten ein, die sich der Verein von ihm versprochen hatte: technische Sauberkeit, Spielübersicht und Ruhe am Ball. Späth verleiht dem Sandershäuser Spiel Struktur und dürfte auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle im Zentrum einnehmen.