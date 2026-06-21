"Weiteres Puzzleteil": SV Bruckmühl holt Talent aus der A-Klasse Felix Mark kommt vom SV-DJK Heufeld von Alexander Nikel · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

Felix Mark wechselt vom SV-DJK Heufeld zum SVB. – Foto: SV Bruckmühl

Fünfter Neuer für den SV Bruckmühl: Mittelfeldspieler Felix Mark wechselt aus der A-Klasse vom SV-DJK Heufeld zum Bezirksligisten.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl kann mit dem Vorbereitungsstart den fünften Neuzugang für die anstehende Saison in der Bezirksliga Ost präsentieren. Mit Felix Mark kommt ein weiterer talentierter Spieler aus der Region zum SVB, dieses Mal sogar direkt aus der Marktgemeinde selbst. Elf Torbeteiligungen in elf Spielen für den SV-DJK Heufeld Der 19-jährige Mittelfeldspieler ist im Raum Bruckmühl aufgewachsen und begann beim SV-DJK Heufeld mit dem Fußballspielen. Zwischenzeitlich wurde Mark auch am Deutschen Fußball-Internat (DFI) Bad Aibling ausgebildet. Im vergangenen Sommer wechselte er von Heufeld in die Kreisklasse zum ASV Au.

Nach acht Spielen und zwei Toren beim späteren Kreisliga-Aufsteiger ging der Offensivspieler im Winter zurück zu seinem Heimatverein. In der A-Klasse steuerte er in elf Einsätzen mit zwei Treffern und neun Vorlagen ebenso viele Scorer bei. Als Tabellendritter qualifizierte sich Heufeld für die Kreisklassen-Relegation, scheiterte dort allerdings am TSV Eiselfing. Nun wagt Mark den Schritt in die Bezirksliga. Michael Straßer: „Wir sind davon überzeugt, dass er eine absolute Verstärkung sein wird“ „Felix ist ein weiteres Puzzlestück in unserer Kaderplanung“, so Abteilungsleiter Michael Straßer über den fünften Neuzugang: „Wir freuen uns sehr, dass Felix zu uns kommt. Er ist fest auf der Zehner-Position eingeplant und soll dort schnell eine wichtige Rolle einnehmen. Er ist ein sehr kreativer Spieler, mit der Fähigkeit, den tödlichen letzten Pass spielen zu können. Natürlich ist es ein großer Schritt für ihn. Diesen trauen wir ihm aber absolut zu. Felix bringt sehr viel Potenzial mit. Wir sind davon überzeugt, dass er sich schnell auf dem neuen Niveau etablieren kann und in der neuen Mannschaft eine absolute Verstärkung sein wird.“