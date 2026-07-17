Weiteres Offensivtalent für die Dottinger Löwen von Alexander Kletner · Heute, 12:26 Uhr · 0 Leser

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Der SV Ballrechten-Dottingen freut sich, mit Emre Ergel noch einen vielversprechenden Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren zu können ⚽ Der 22-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren beim FC Neuenburg zu einem festen Bestandteil der Mannschaft entwickelt und dort als Stammspieler konstant starke Leistungen gezeigt. Seine Heimat hat Emre in der Offensive, wo er insbesondere über die Flügel und auf der 10 für Torgefahr und Kreativität sorgt. Gleichzeitig zeichnet ihn seine Vielseitigkeit aus, die es ihm ermöglicht, bei Bedarf auch die Position des linken Außenverteidigers zu bekleiden.

„Emre ist ein Spieler mit großem Entwicklungspotenzial, der sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt hat. Seine Leistungen beim FC Neuenburg haben gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt“, erklärt der sportliche Leiter Alexander Kletner. Neben seinen sportlichen Qualitäten hinterließ der Offensivspieler auch menschlich einen bleibenden Eindruck.