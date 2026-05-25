Weiteres Nachwuchstalent wechselt zum Oberliga-Aufsteiger

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Die Young Boys Reutlingen planen nach Meisterschaft und Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg weiter mutig für die Zukunft. Mit Andrija Milenkovic und Enilson Alija wechseln zwei Talente des Jahrgangs 2008 zum Verbandsliga-Meister, der vor dem Saisonabschluss in Weilimdorf bereits als Aufsteiger feststeht.

Mit Andrija Milenkovic sichern sich die Young Boys einen hochinteressanten Offensivspieler, der trotz seines jungen Alters bereits einen besonderen fußballerischen Weg hinter sich hat. Der Angreifer stammt aus Serbien, spielte dort unter anderem bei Partizan Belgrad und wurde bereits für die serbische U12-Nationalmannschaft nominiert. Seit vier Jahren lebt und spielt Milenkovic in Deutschland.

Seine ersten Stationen hierzulande führten ihn zur TSG Tübingen und anschließend zum SSV Reutlingen. Dort lief er in der Hinrunde für die U18 auf, ehe er in der Rückrunde bereits Teil der U19 wurde. Zudem sammelte er erste Eindrücke im Training der aktiven Mannschaft. Der Wechsel zu den Young Boys ist für Milenkovic ein bewusster Schritt. Der intensive Spielstil, der Zusammenhalt im Team und die klare Entwicklungsperspektive haben ihn überzeugt.