Weiteres Jahr in der Landesliga fast sicher: Überackers Frauen festigen Mittelfeldplatz

Die Fußballerinnen von RW Überacker. – Foto: Dieter Metzler

Trotz holprigem Start sichern sich die Rot-Weißen drei wichtige Punkte. Eine starke Torhüterin verhinderte den Ausgleich der Gäste.

Vier Spieltage vor Saisonende hat RW Überacker mit einem ungefährdeten 3:0 gegen Schlusslicht FC Alburg den fünften Tabellenplatz gefestigt. Ganz so einfach, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war die Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Andreas Fasching allerdings nicht. Gewarnt waren die Rot-Weißen ohnehin, nachdem Alburg eine Woche zuvor den Tabellendritten SC Biberbach mit 6:3 überrascht hatte.

Nach einem etwas holprigen Start mit zwei Unsicherheiten, wie Fasching einräumte, übernahm Überacker aber mehr und mehr die Kontrolle. Die verdiente Führung erzielte schließlich Sarah Rothwinkler per Kopf. Bei zwei, drei weiteren guten Möglichkeiten fehlte anschließend der letzte präzise Pass, sonst hätten die Gastgeberinnen schon vor der Pause deutlicher führen können. Zudem traf Rothwinkler noch den Pfosten.

So ging es mit einem knappen 1:0 in die zweite Halbzeit. Dort leistete sich Überacker zunächst eine rund zehnminütige Schwächephase. In dieser Zeit kam das Schlusslicht besser ins Spiel. Torfrau Jeanne Gräfe hielt ihre Mannschaft mit mehreren starken Paraden jedoch im Spiel.

Für die Vorentscheidung sorgte dann Elena Vogg mit einem Traumtor nach gut einer Stunde. Spätestens damit war die Drangphase der Gäste beendet, und Überacker hatte die Partie wieder im Griff. Den Schlusspunkt setzte Fridos Tomangbe, die nach dreiwöchiger Verletzungspause in der Schlussphase für Marie Wich eingewechselt worden war und ihren Kurzeinsatz nach schöner Einzelleistung mit dem 3:0 krönte. „Es war ein verdienter Sieg dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung“, sagte Fasching nach dem Abpfiff. (Dieter Metzler)