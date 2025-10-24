Weiteres Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden

Zum Ende der englischen Woche empfängt die U17 des 1. FC Saarbeücken als Tabellenfünfter den Siebten SV Wehen Wiesbaden. Während ganz vorne der Karlsruher SC, der 1. FSV Mainz 05 und der 1.FC Kaiserslautern dominieren, sind die restlichen fünf Team nit riesigem Abstandaber alle nur wenige Pinkte voneinander getrennt, auf den Plätzen vier bis acht. Mittendrin das FCS-Team als Fünfter und der SV Wehen Wiesbaden als Siebter. Die Malstatter wollen die englische Woche nach dem Mittwoch-Remis erfolgreich abschließen und könnten dann im günstigsten Fall am punktgleichen Vierten Eintracht Frankfurt vorbeiziehen. Trainer Sven Borgard wird wohl gegenüber dem Remis gegen den FCK personell etwas ändern, um die Belastung zu steuern. Zudem fällt Lukas Wröblewski gesperrt aus. An der Leistung und der Einstellung vom Mittwoch gibt es jedenfalls wenig zu bemängeln